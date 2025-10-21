Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions y a qué hora juega el partido contra el Arsenal

El Atlético de Madrid regresa este martes a la Liga de Campeones y hoy visita el campo del Arsenal en su tercer partido en la fase liga, en la que hasta la fecha ha cosechado una victoria y una derrota.

El equipo ... de Simeone regresa a Inglaterra en esta Champions League después de su estreno en Anfield en la primera jornada de la fase liga, un partido en el que cayó derrotado en los últimos minutos (2-1). Un viaje que en esta ocasión no tiene Liverpool como destino, sino Londres, donde los colchoneros rinden visita al Arsenal, un conjunto muy reforzado en el mercado de verano y que actualmente ocupa la primera plaza en la clasificación de la Premier.

El Atlético, actualmente décimo en la fase liga de la Champions, busca su segunda victoria en la máxima competición continental después de la celebra en la última jornada en el Metropolitano ante el Eintracht (5-1). Los colchoneros llegan a la cita después de su tri8unfo el pasado sábado en la Liga española en el duelo ante Osasuna, resuelto con un tanto de Almada, el primero del argentino con la camiseta rojiblanca. El Arsenal, bajo los mandos del español Mikel Arteta, es quinto en la actual Champions después de sumar dos victorias en sus partidos ante el Athletic (0-2) y el Olympiacos (2-0), ambos por el mismo resultado. Los londinenses reciben a los madrileños tras su triunfo el pasado sábado en la Premier en el derbi ante el Fulham (0-1). La única que vez que estos equipos se han enfrentado en competición oficial fue en las semifinales de la Europa League 2017-18. El Atlético de Madrid pasó ronda al vencer la vuelta en casa por 1-0, tras empatar 1-1 en la ida en la capital inglesa. A qué hora es el Arsenal contra Atlético de Madrid hoy El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26, se disputa hoy, martes 21 de octubre, a las 21:00 horas en el Emirates Stadium. Dónde ver el Arsenal contra Atlético de Madrid en Champions en televisión y online El Arsenal contra Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal Liga de Campeones dial 60. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.

