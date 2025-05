El último rugido de un león eterno

Óscar de Marcos se despidió del fútbol el pasado jueves en Lezama, la que ha sido su casa durante 16 temporadas. El lateral se marcha tras defender la camiseta del Athletic Club en 572 ocasiones, siendo el segundo futbolista que más ... veces lo ha hecho, solo por detrás de Iribar. El partido ante el Barcelona será el último en el que el jugador vestirá la camiseta rojiblanca.

«Me siento un privilegiado. El Athletic ha sido un regalo para mí», pronunció el jugador en su acto de despedida. Durante su emotivo adiós, De Marcos estuvo acompañado por jugadores, cuerpo técnico y una multitud de athleticzales que no quisieron perderse el último acto de uno de sus máximos referentes.

El vestuario, visiblemente emocionado, reconoció la entrega, humildad y profesionalidad de un futbolista que ha sido referente dentro y fuera del campo.

El pasillo a Óscar de Marcos en su acto de despedida en Lezama EFE

En sus palabras, el jugador insistió en la importancia de los valores transmitidos por el club y en la relevancia que este tiene en su vida: «Cuando pienso en mis hijos no quiero que aprendan a amar un club, quiero que aprendan a vivir como se vive en el Athletic. No con la mirada puesta en la victoria, sino en la forma de recorrer la historia. No quiero solo enseñarles un escudo, quiero enseñarles un modo de estar en el mundo. El Athletic no es una camiseta ni una bandera al viento, es ser fiel, ser justo, ser honesto, aunque nadie te esté viendo».

El palmarés de De Marcos recoge una Copa del Rey y dos Supercopas de España, pero su mayor legado es el respeto y la admiración de toda la familia rojiblanca, incluso de sus rivales. «Me quito el sombrero ante una persona como él», declaró Xabi Prieto, leyenda de la Real Sociedad.

Con su adiós, San Mamés despide no solo a un futbolista, sino a un símbolo de los valores que definen al Athletic Club.