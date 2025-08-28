Suscribete a
La UEFA cambia el horario de la final de la Liga de Campeones a partir de 2026

El organismo presidido por Ceferin adelanta el inicio del partido por el título a las 18.00 horas

El PSG, campeón de la última edición de la Champions
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

La UEFA, que este jueves celebra el sorteo de la fase liga de la Champions, ha anunciado que a partir de 2026, en Budapest, la hora de inicio de la final de la máxima competición continental se adelantará de las 21:00 a las 18:00 horas. Una medida con la que, según ha explicado el máximo organismo del fútbol europeo, se pretende «mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas». Una medida que no afecta a los partidos de la fase liga, que se seguirán jugando a las 21.00 horas.

«Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones», ha explicado la UEFA en un comunicado.

La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.

«Si bien el inicio a las 21:00 es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares», ha afirmado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

