La UEFA cambia el horario de la final de la Liga de Campeones a partir de 2026

La UEFA, que este jueves celebra el sorteo de la fase liga de la Champions, ha anunciado que a partir de 2026, en Budapest, la hora de inicio de la final de la máxima competición continental se adelantará de las 21:00 a las 18:00 horas. Una medida con la que, según ha explicado el máximo organismo del fútbol europeo, se pretende «mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas». Una medida que no afecta a los partidos de la fase liga, que se seguirán jugando a las 21.00 horas.

«Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones», ha explicado la UEFA en un comunicado.

La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.

«Si bien el inicio a las 21:00 es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares», ha afirmado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.