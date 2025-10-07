Ucrania - España: horario, canal de televisión y dónde ver online el Mundial Sub-20 hoy

España afronta este martes una nueva cita decisiva en el Mundial Sub-20. El combinado nacional se enfrenta a Ucrania en los octavos de final, en un cruce que definirá cuál de las dos selecciones se cuela entre las ocho mejores del mundo.

El equipo ... de Santi Denia llega con la moral alta tras una fase de grupos irregular pero con margen de mejora, mientras que los ucranianos se presentan como uno de los rivales más sólidos del campeonato tras cerrar la primera fase como líder del grupo B con dos victorias y un empate.

