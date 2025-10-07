Ucrania - España: horario, canal de televisión y dónde ver online el Mundial Sub-20 hoy
Conoce a qué hora juega España hoy contra Ucrania y dónde ver en televisión y online el partido del Mundial Sub-20
Pablo García, titular y pase en el gol del triunfo de España sub 20 ante Brasil
España afronta este martes una nueva cita decisiva en el Mundial Sub-20. El combinado nacional se enfrenta a Ucrania en los octavos de final, en un cruce que definirá cuál de las dos selecciones se cuela entre las ocho mejores del mundo.
El equipo ... de Santi Denia llega con la moral alta tras una fase de grupos irregular pero con margen de mejora, mientras que los ucranianos se presentan como uno de los rivales más sólidos del campeonato tras cerrar la primera fase como líder del grupo B con dos victorias y un empate.
Pablo García, titular y pase en el gol del triunfo de España sub 20 ante BrasilJuan Arbide
La selección dirigida por Paco Gallardo se clasifica para octavos del Mundial como una de las mejores terceras de grupo
El vencedor de este duelo se medirá en cuartos al ganador del enfrentamiento entre Colombia y Sudáfrica, mientras que el cuadro del que salga el semifinalista definitivo se completará con los cruces Argentina-Nigeria y Chile-México.
Horario: ¿a qué hora es el Ucrania - España del Mundial Sub-20 hoy?
El encuentro entre Ucrania y España se disputa este martes 7 de octubre a las 21:30 horas (hora peninsular española). El conjunto ucraniano llega invicto, mientras que la selección española accedió a los octavos como una de las mejores terceras, con cuatro puntos obtenidos tras un empate y un triunfo.
¿Cómo ver en directo en televisión y online el Ucrania - España del Mundial Sub-20 hoy?
El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Teledeporte, que emitirá el encuentro completo desde Valparaíso. Además, el duelo estará disponible en streaming gratuito a través de RTVE Play, la plataforma digital del ente público.
Además, en abc.es encontrarás toda la información previa y posterior al encuentro, con la última hora del Mundial Sub-20.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete