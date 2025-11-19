Trump le entrega la llave de oro a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Donald Trump ha entregado este miércoles una llave de oro a Cristiano Ronaldo durante un acto privado celebrado en la Casa Blanca, un reconocimiento simbólico que el presidente reserva a figuras que considera especialmente influyentes. La distinción fue confirmada por el propio futbolista ... a través de un comunicado en Instagram, donde agradeció la invitación y la cálida bienvenida recibida tanto por Trump como por la primera dama.

«Gracias, señor presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me brindaron a mí y a mi futura esposa. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que aportar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y la paz duradera», escribió Ronaldo, acompañado de una imagen del encuentro.

La llave entregada por Trump tiene carácter honorífico y funciona como un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional. No es la primera vez que el presidente utiliza este gesto, ya había entregado una llave similar a Elon Musk meses atrás, en un acto en el que aseguró que se trata de un obsequio reservado a «personas muy especiales».

La ceremonia de hoy llega apenas un día después de que Ronaldo participara en la cena de gala organizada por la Casa Blanca en honor a la visita del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán. Durante ese evento, la presencia del delantero portugués acaparó buena parte de la atención. Trump incluso bromeó ante los invitados: «Ahora que Cristiano Ronaldo está aquí creo que mi hijo respeta un poco más a su padre», en referencia a su hijo menor, Barron, de 19 años, admirador declarado del futbolista y que había pedido a su padre que se lo presentara.