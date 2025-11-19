Suscribete a
Trump le entrega la llave de oro a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

El futbolista agradeció el gesto con un mensaje en Instagram tras recibir una distinción que el presidente estadounidense ya ha otorgado a otras personalidades como Elon Musk

Trump elogia a Ronaldo en la cena de gala de la Casa Blanca por la visita de Bin Salmán: «Ahora mi hijo me respeta más»

Sergio D. Arcediano

Sergio D. Arcediano

Donald Trump ha entregado este miércoles una llave de oro a Cristiano Ronaldo durante un acto privado celebrado en la Casa Blanca, un reconocimiento simbólico que el presidente reserva a figuras que considera especialmente influyentes. La distinción fue confirmada por el propio futbolista ... a través de un comunicado en Instagram, donde agradeció la invitación y la cálida bienvenida recibida tanto por Trump como por la primera dama.

