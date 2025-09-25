Suscribete a
Tropiezo del Celta en su regreso a Europa

El equipo vigués, tras ocho años de ausencia, se topó con un Stuttgart superior (2-1)

Aspas conduce el balón en el partido ante el Stuttgart
Aspas conduce el balón en el partido ante el Stuttgart AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

El día de celebración del Celta, el regreso a Europa después de ocho años de ausencia, terminó en tropiezo tras un partido insulso de los vigueses ante un rival superior. Los de Giráldez notaron la falta de experiencia en este tipo de choques y apenas ... plantaron cara hasta los últimos minutos. Lo mejor, lo único bueno quizá, es que tienen margen de sobra para redimirse.

