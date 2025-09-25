Tropiezo del Celta en su regreso a Europa

El día de celebración del Celta, el regreso a Europa después de ocho años de ausencia, terminó en tropiezo tras un partido insulso de los vigueses ante un rival superior. Los de Giráldez notaron la falta de experiencia en este tipo de choques y apenas ... plantaron cara hasta los últimos minutos. Lo mejor, lo único bueno quizá, es que tienen margen de sobra para redimirse.

No fue buen rival este Stuttgart para este reestreno continental. El equipo germano perdió a algunos de sus hombres más importantes y anda remoloneando en la Bundesliga, pero aquí salió con ganas de agradar a su público. Un disparo lejano de Iago Aspas, con el que trató de sorprender al guardameta alemán en los primeros compases del duelo, fue lo único destacado de los gallegos en toda la primera mitad. A partir de ahí, el Stuttgart convirtió el partido en un monólogo. Lo hizo anclado a dos grandes futbolistas en el centro del campo: uno, Stiller, por el que se interesó el Real Madrid como sustituto de Kroos; el otro, Chema Andrés, espigado pivote valenciano de 20 años surgido, precisamente, de la cantera blanca. Entre los dos capitalizaron la posesión del balón y provocaron salidas muy peligrosas hacia las bandas.

Radu, portero del Celta, fue el mejor de su equipo en esa primera mitad, en la que salvó dos ocasiones muy claras: un cabezazo a bocajarro de Andrés y un trallazo lejano de Assignon.

El Celta, poco acostumbrado a perseguir la pelota, jugó con fuego hasta que acabó quemándose a la vuelta del vestuario. Curiosamente, el Stuttgart encontró el gol en un contragolpe iniciado por su portero, Nübel, que envió un balón largo desde su área y encontró a Bouanani, que ganó la posición y aprovechó que Radu estaba adelantado para batirlo con una vaselina.

Giráldez introdujo cambios y trató de revertir una situación complicada, pero poco después llegó el tanto de El Khannouss, que batió a Radu con un disparo cruzado perfectamente ajustado al palo.

Solo ahí reaccionó el Celta, que llegó a esperanzarse con el empate después del tanto de Borja Iglesias en los minutos finales.