Así fueron los tres golazos a la española que tumbaron a la rocosa Alemania

Tres goles como tres soles. Tres golpes de magia que derribaron al muro alemán en la segunda parte del partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones femenina. Tras un primer tiempo trabado, con claro dominio y ocasiones españolas, ambos ... equipos se retiraron a los vestuarios del estadio Metropolitano, cuyo marcador seguía con el 0-0 inicial.

1-0: Claudia Pina abrió la victoria española a la hora de juego. Lo hizo, tras un delicado pase de Mariona, de fuerte derechazo al mismo borde del área. El balón botó justo delante del brazo estirado de Berger, guardameta alemana, y acabó en la red.

La 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐝𝐢𝐭𝐚 de fútbol sala de Mariona.

El 𝐠𝐨𝐥𝐩𝐞𝐨 de Claudia Pina.

El 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐫𝐢𝐨 del Metropolitano.



¡España abre el marcador a la hora de partido! #SelecciónRTVE #UWNL



🇪🇸🇩🇪 España-Alemania, en DIRECTO en @La1_tve

y https://t.co/bOO927Xl8Q pic.twitter.com/E9xa9l1XAP — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025

2-0: El segundo fue un golazo a lo Lamine Yamal. Vicky, también jugadora del Barça, se perfiló desde la banda derecha, entró en el área, se acomodó la pelota y con la zurda ejecutó un disparo imparable a la escuadra diestra de Berger.

🏟️ SE CAE EL METROPOLITANO.



¡Golazo de Vicky López para marcar el 2-0 y poner tierra de por medio en el camino hacia el título! #SelecciónRTVE #UWNL



🇪🇸🇩🇪 España-Alemania, en DIRECTO en @La1_tve y https://t.co/bOO927Xl8Q pic.twitter.com/qNuZYb7w07 — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025

3-0: Y en el minuto 73, cabalgada de Pia desde el centro del campo finalizada de la mejor manera posible: con otro derechazo como el del primer gol. Esta vez, el disparo cogió vuelo y batió por alto a la portera rival.

Y apenas 20 minutos más tarde, el delirio.