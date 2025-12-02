Suscribete a
ABC Premium

fútbol / LIGA DE LAS NACIONES

Así fueron los tres golazos a la española que tumbaron a la rocosa Alemania

FINAL | VUELTA

Un doblete de Pina y el tanto de Vicky doblegaron la férrea defensa germana y le dieron el título a la selección femenina

España se desata y se corona en Europa

Claudia Pina celebra el primer gol de España
Claudia Pina celebra el primer gol de España afp

A. L. Menéndez

Tres goles como tres soles. Tres golpes de magia que derribaron al muro alemán en la segunda parte del partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones femenina. Tras un primer tiempo trabado, con claro dominio y ocasiones españolas, ambos ... equipos se retiraron a los vestuarios del estadio Metropolitano, cuyo marcador seguía con el 0-0 inicial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app