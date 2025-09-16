Así fue el tremendo fallo del portero del Villarreal que acabó en autogol

Luiz Junior puso cuesta arriba el estreno del Villarreal en la fase liguera de la Champions cuando apenas se habían cumplido tres minutos de partido. El portero brasileño se confió en un centro lateral fácil, y el balón acabó en su red.

Todo sobrevino en un contragolpe del Tottenham por la banda derecha. Bergvall conducía la pelota, se aproximó al área amarilla, levantó la cabeza, vio a Richarlison y decidió ejecutar un pase raso.

Tierra, trágame...😪



El error de Luiz Júnior es el 1-0 del Tottenham.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BB0GT1WI2l — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

El balón, no excesivamente rápido, cruzaba el área, cuando Junior salió para atajarlo. Se tiró al suelo, pareció embolsarlo... pero de pronto salió rebotado hacia la propia portería y entró lentamente ante la desesperación del guardameta y sus compañeros.