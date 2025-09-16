Suscribete a
ABC Premium
sponsor

tottenham 1 - villarreal 0

Así fue el tremendo fallo del portero del Villarreal que acabó en autogol

champions

Luiz Junior no blocó un balón fácil, se le escapó y acabó en la red

Sigue en directo el Tottenham-Villarreal 

Así fue el tremendo fallo del portero del Villarreal que acabó en autogol

A. L. M.

Luiz Junior puso cuesta arriba el estreno del Villarreal en la fase liguera de la Champions cuando apenas se habían cumplido tres minutos de partido. El portero brasileño se confió en un centro lateral fácil, y el balón acabó en su red.

Todo sobrevino en un contragolpe del Tottenham por la banda derecha. Bergvall conducía la pelota, se aproximó al área amarilla, levantó la cabeza, vio a Richarlison y decidió ejecutar un pase raso.

El balón, no excesivamente rápido, cruzaba el área, cuando Junior salió para atajarlo. Se tiró al suelo, pareció embolsarlo... pero de pronto salió rebotado hacia la propia portería y entró lentamente ante la desesperación del guardameta y sus compañeros.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app