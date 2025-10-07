El toque de atención de Deco al vestuario del Barça: «Si no trabajan no hay nada que hacer»

No han sentado nada bien las dos derrotas consecutivas del equipo en el seno del Barcelona. Aunque Hansi Flick no ha querido cargar contra sus jugadores y Laporta mantiene la confianza total en el entrenador, lo cierto es que en el entorno se intuyen ... ciertos problemas que no están gustando nada. El más duro hasta el momento ha sido Deco, que ha dado un fuerte tirón de orejas al grupo ante la poca garra que ha detectado en los dos últimos partidos. El director deportivo reprende a los suyos en una en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Noticia Relacionada Dos derrotas que le dejan muy tocado: el Barça se pide explicaciones Sergi Font «No somos tan magníficos, o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos un equipo cuando trabajamos a una, entonces somos un equipo difícil de batir porque, además, tenemos calidad. Pero si creemos que tenemos la calidad por delante del trabajo, tenemos un problema», asegura Deco, que señala directamente a la falta de trabajo. Esta crítica del ejecutivo culé se une a las que ya hicvieron tras el partido tanto Pedri como Cubarsí, que censuraron la actitud del equipo ante el Sevilla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión