Tessa Wullaert: la goleadora que pensó que el beso de Rubiales a Jenni era parte de la cultura española

Buena parte de la charla que Monte Tomé dé a sus jugadoras antes del partido ante Bélgica (lunes, 18.00 horas) tendrá como protagonista a Tessa Wullaert (Tielt, 1993), una experimentada delantera que milita en el Inter y que ya sabe lo que es ... marcarle a España. De hecho, la internacional fue protagonista en el partido de la Nations League que la Roja remontó ante Bélgica después de que Wullaert colocara el 0-2 en el marcador. «España es el mejor equipo del momento. Siempre ha sido un buen equipo al que le gustaba tener la posesión y hacer combinaciones, pero les faltaba acertar en las ocasiones que creaba. Ahora tiene a muchas jugadoras capaces de marcar. La mayoría de jugadoras son del Barcelona y Real Madrid y se conocen muy bien. Algunas de ellas son de las mejores del mundo», asegura cada vez que le preguntan por el rival de este lunes. Bélgica está obligada a ganar tras su derrota ante Italia (0-1) en la primera jornada si no quiere quedar eliminada.

Aferrada al lema «no cuentes los partidos, haz que los partidos cuenten», es la máxima goleadora de Bélgica y una de las futbolistas con mayor internacionalidades, además de haber jugador en varios equipos de Europa (Wolfsburgo, Manchester City o Anderlecht entre otros). Pero Wullaert también tiene inquietudes lejos de los campos de fútbol. La pandemia no le dejó otra opción que reinventarse ante la imposibilidad de jugar al fútbol. Recluida con su novio Mathias, se compró un perro y fundó la empresa 'Girl Power', dedicada a dotar de recursos técnicos a las futbolistas. «Es una escuela de tecnificación donde dotamos a las chicas de entrenamientos de calidad y trabajamos las habilidades técnicas que necesiten reforzar. Muchas de ellas juegan todavía con chicos y se frustran porque no les pasan el balón, así que trato de darles consejos para que sean fuertes, cambien o se vayan a otro club en el que se sientan felices. Quiero que tengan sus propias opiniones, que se atrevan a decir y a hacer sin que el miedo las paralice. Que no escuchen a nadie más que a ellas mismas. Que hagan lo que quieran», explica.

La pandemia también revolucionó su manera de pensar y valoró mucho más el tiempo que podía pasar con su familia. Acostumbrada a jugar al más alto nivel, se decidió a bajar el ritmo sin abandonar el fútbol profesional. Firmó con el modesto Fortuna Sittard de los Países Bajos, donde ha estado dos años antes de fichar por el Inter. Ahora es la capitana de Bélgica y tratará de poner a prueba la portería de España. Asegura que tiene muchas ganas de medirse a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las dos Balones de Oro que son la referencia del equipo de Monte Tomé. «Me gusta marcar goles y es mi trabajo. Soy delantera, así que marco goles o doy asistencias. Siempre trato de ayudar al equipo de la mejor manera posible y si es interviniendo en los goles, mejor», asegura.

Poca gente sabe que Wullaert estudió Turismo. Le encantaba tanto viajar que quería ser azafata de vuelo, una afición que los continuos desplazamientos que le brinda el fútbol parecen haber aplacado. Ahora su destino se encamina hacia su empresa y también a continuar ligada al fútbol, aportando su experiencia en la gestión de algún club de fútbol.

La delantera de Bélgica conoce bien a España y también toda la polémica que rodeó a la selección tras ganar el Mundial, con el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. En varias entrevistas que concedió y le preguntaron por este suceso, la belga fue contundente: «Estaba confundida. Por un momento pensé que un beso en la boca era simplemente parte de la cultura en España, sobre todo porque Hermoso no se apartaba. Si me hubiera pasado a mí, mi reacción hubiera sido diferente. No es una crítica: quizás se sintió abrumada». Y lamentó que sucediera: «Es una pena que ese momento eclipsara el título mundial, pero es bueno que una vez más haya quedado claro para algunos hombres que no puedes hacer simplemente lo que quieres».