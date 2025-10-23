Suscribete a
Tebas: «Hay mucha gente que me tiene ganas. El partido de Miami no está ni entre las diez prioridades de LaLiga»

«No ha salido lo que me hubiese gustado, pero no lo considero haber perdido», afirma el presidente de la patronal

El partido de Miami muere sin saberse el dinero que iba a mover

tebas y Louzán este jueves en el Nueva Economía Fórum, organizado por Fórum Europa EFE

S. D.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no considera como una derrota el hecho de que se haya cancelado el Villarreal CF-FC Barcelona de Liga que se iba disputar en Miami el próximo 20 de diciembre y considera que «hay mucha gente» que le tiene «ganas» ... y por eso lo tacha de fracaso, aunque recuerda que este proyecto no estaba «ni entre los 10 objetivos principales» de su organismo. Además, ha adviertido que consultarán la legalidad de la protesta realizada por los jugadores la pasada jornada liguera de interrumpir los primeros 15 segundos de juego.

