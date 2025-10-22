Tebas critica una visión «provinciana» del fútbol y atiza al Madrid tras la suspensión del partido en Miami: «Seguiremos intentándolo»

A primera hora de la mañana del miércoles, el día después de que se conociera la suspensión del partido entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona en Miami, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha criticado con dureza la pérdida de lo ... que consideraba «una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro» para el fútbol español.

Muy activo en las redes y sin pelos en la lengua, como suele ser habitual, el presidente de los clubes españoles se refiere así en un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, a «una oportunidad perdida». El presidente de LaLiga ha lamentado además la «visión cerrada y provinciana» de este deporte que ha llevado finalmente a la suspensión del polémico encuentro, refiriéndose a las críticas que en las últimas semanas han protagonizado algunos clubes, dirigentes y jugadores ante la celebración del encuentro en Estados Unidos.

Tebas centra sus críticas en la actitud del Real Madrid, una de las entidades más beligerantes contra la disputa del Villarreal-Barça fuera de España, acusando al club blanco de apelar a la integridad de la competición cuando «llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva». Una posición a la que el dirigente de la patronal considera que otros «han sido arrastrados» pese a asegurar que disponían de toda la información sobre el partido desde 2018.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025

Termina Javier Tebas su mensaje dando las gracias a Villarreal y Barcelona por «su compromiso y generosidad», pues considera que prestándose a jugar en Miami «nopensaban en ellos, pensaban en todos».

«El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca», finaliza el presidente de LaLiga.

Mensaje completo de Javier Tebas

«UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la «tradición» desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial.

Se apela a la «integridad de la competición» desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva.

Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta «información» —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto.

Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición. No pensaban en ellos, pensaban en todos.

LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad.

El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo.

Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca».