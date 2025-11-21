Suscribete a
fútbol

El TAD podría inhabilitar a Tebas por desvelar datos económicos confidenciales del Barça

El Tribunal de Arbitraje Deportivo expedienta al presidente de LaLiga

La Premier cierra el grifo e impone un límite salarial como el de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga
Javier Tebas, presidente de LaLiga

A. L. Menéndez

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente por infracción muy grave al presidente de La Liga, Javier Tebas, según informa la Cadena Ser. El pasado 20 de octubre, el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó la denuncia de Miguel Galán ... , presidente de la Asociación Transparencia Democracia en el Deporte y del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), en la que acusa a Tebas de desvelar información confidencial del Barcelona a raíz del caso de los palcos VIP del Camp Nou.

