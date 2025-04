Szczesny, rendido a su adicción al tabaco: «Es una batalla perdida»

Barcelona y Real Madrid descuentan las horas para verse las caras este sábado en La Cartuja en la final de la Copa del Rey. Un enfrentamiento que entraba dentro de las quinielas, al contrario que el inquilino de la portería azulgrana, imposible de presagiar a principio de temporada. Un Szczesny que se ha ganado a su parroquia a base de paradas y personalidad.

Cuando el nombre del polaco comenzó a vincularse a la entidad de la Ciudad Condal, no fueron pocas las voces que rememoraron su relación con el tabaco durante su etapa como profesional. Una adicción ante la que Szczesny ha confesado sentirse derrotado horas antes de pelear por levantar su segundo título como azulgrana.

«Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. En algunos aspectos, fallo en ser un buen ejemplo, pero intento ser la mejor versión de mí mismo, e intento dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven... Pero en cuanto al tema de fumar, por favor, no me sigan y no lo hagan. He perdido esa batalla. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: No hagan lo que yo hice», aseveró el polaco en una entrevista en 'ESPN'.

Una adicción que nunca ha escondido y que puede dotarle de más mística si cabe a su regreso del retiro para triunfar en el Barcelona. «Veremos si es una de las mejores historias futbolísticas jamás presentadas. Es interesante. Puede convertirse en una de las mejores. Ya veremos cuando hablemos a finales de mayo«», sostuvo el polaco, que abandonó su descanso en Marbella para fichar por el conjunto culé.

«Observaba al Barcelona y pensaba '¿Este equipo podrá hacer algo especial esta temporada?' Sí. '¿Podré perdonarme si digo que no y hacen algo grande?' No. Si viera a este Barcelona desde mi sofá en Marbella, sabiendo que podría formar parte de él, no me lo perdonaría, sentenció Szczesny.