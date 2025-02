El susto del Barça: la pólvora mojada y la enfermería llena

Nuevo examen al proyecto de Xavi, que está encontrando en las competiciones nacionales el bálsamo necesario con el que curar las heridas y sonrojos que sufre cuando traspasa la frontera. Partirá en el duelo de hoy con la ventaja de jugar en casa (en Liga solo han cedido dos empates en el Camp Nou y la única derrota ha sido en Champions) y tener el marcador a favor tras el 0-1 en el Bernabéu. Pero el Barcelona se presentará a la eliminatoria con bajas de peso (Dembélé, Pedri, Christensen y De Jong) y una deuda pendiente con el gol (antes de la goleada en Elche habían sumaban seis goles en los seis últimos encuentros, tres de ellos ganados por un pírrico 1-0).

Xavi no busca excusas en las ausencias que tiene, más allá de otorgar todo el favoritismo al Real Madrid porque «está acostumbrado a remontar» y «es el vigente campeón de Liga y Champions». El egarense confía en la polivalencia de su plantilla para presentar un once de garantías que certifique el pase a la final de Copa. «El planteamiento no variará. La idea será la misma. Con Pedri quizá podemos ser un poco más pulcros. Pero la idea es la misma. Queremos dominar y ganar el partido. Las bajas no varían nada», aseguraba el preparador tras el último entrenamiento antes del partido.

Duelo Lewandowski-Benzema

Con Kessié o Raphinha erigidos en héroes, el Barcelona echaba también en falta el acierto de Robert Lewandowski de cara al gol. El polaco, que comenzó la temporada con números espectaculares sufrió un pequeño bajón tras el Mundial, aunque ello no le ha impedido mantenerse en lo alto de la tabla de máximos goleadores ligueros (ahora suma 17 tantos). Sus dos goles el pasado sábado, ante el Elche, son el punto de inflexión con el que sueña la afición. El delantero ha despertado justo antes de uno de los partidos más importantes del año. «Es un jugador importante y trascendente. Que tenga confianza es un punto positivo», asegura Xavi, que espera que Lewandowski le gane hoy la partida a Benzema: «Estamos hablando, quizás, de dos de los tres mejores delanteros del mundo. Parecidos. Creo que Robert entiende bien el juego posicional nuestro. Benzema aparece por todas partes, tiene mucho talento. Robert quizás es más físico. Benzema tiene un punto más asociativo. Los dos marcan muchas diferencias en el equipo que juegan».

Lewandowski ya sabe lo que es marcarle al Madrid con la camiseta del Barcelona. Lo hizo en la final de la Supercopa de España (3-1) anotando el segundo gol del Barcelona. Además, es el futbolista que más goles le ha hecho al equipo blanco en competiciones europeas: anotó 5 con el Dortmund (cuatro de ellos en un mismo partido, en 2013) y uno con el Bayern. No obstante, en su etapa en Alemania solo fue capaz de ganarle tres partidos de los ocho disputados.