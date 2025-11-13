Suscribete a
ABC Premium

Suspendidos 25 jugadores de la primera división turca por apostar

Entre los 102 jugadores sancionados se encuentran dos jugadores del Galatasaray

Escándalo en el fútbol turco: detenidas ocho personas e investigados más de 1.000 jugadores por apuestas en partidos

Momento de la agresión del presidente del Ankaragucu al colegiado turco.
Momento de la agresión del presidente del Ankaragucu al colegiado turco. reuters

Afp

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejo disciplinario de la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha suspendido este jueves a 102 jugadores, incluidos 25 de primera división, reconocidos culpables de apostar en partidos, práctica prohibida para los futbolistas.

Las suspensiones van desde los 45 días hasta doce meses, ... detalló la TFF, que había acusado este lunes a 1.024 futbolistas, en su mayoría de tercera y cuarta división, de haber apostado en encuentros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app