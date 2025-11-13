Suspendidos 25 jugadores de la primera división turca por apostar

El consejo disciplinario de la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha suspendido este jueves a 102 jugadores, incluidos 25 de primera división, reconocidos culpables de apostar en partidos, práctica prohibida para los futbolistas.

Las suspensiones van desde los 45 días hasta doce meses, ... detalló la TFF, que había acusado este lunes a 1.024 futbolistas, en su mayoría de tercera y cuarta división, de haber apostado en encuentros.

Dos jugadores del Galatasaray, vigente triple campeón de Turquía, figuran entre los 102 sancionados: el internacional turco Eren Elmali, que recibió una suspensión de 45 días, y Metehan Baltaci, suspendido por nueve meses. Elmali, de 25 años, había reconocido haber apostado hace casi cinco años cuando jugaba en cuarta división. El extremo senegalés de Konyaspor, Alassane Ndao, único jugador extranjero implicado, fue suspendido por 12 meses, indicó la TFF. El club Amedspor, actualmente tercero en el campeonato de segunda división, ha anunciado este jueves por la noche haber rescindido los contratos de cinco de sus jugadores sancionados por la TFF. La federación no ha precisado si algunos de los 102 jugadores sancionados apostaron en encuentros en los que participaron. La TFF ya había suspendido a finales de octubre a 149 árbitros que también habían realizado apuestas en partidos, con sanciones que van de ocho a doce meses. Seis de ellos fueron puestos en detención provisional el lunes en el marco de una investigación judicial.

