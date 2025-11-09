Suscribete a
Suspendido el Ceuta - Almería tras la muerte de un aficionado en la grada

Los servicios médicos no han logrado reanimar al seguidor que había sufrido una parada cardiorrespiratoria

Daniel Domínguez

El partido entre el Ceuta y el Almería de Segunda División ha quedado suspendido en el descanso por el fallecimiento de un aficionado del conjunto local. El seguidor sufrió una parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos, pese a la rápida intervención, no ... han logrado reanimarlo.

