Suspendido el Ceuta - Almería tras la muerte de un aficionado en la grada

El partido entre el Ceuta y el Almería de Segunda División ha quedado suspendido en el descanso por el fallecimiento de un aficionado del conjunto local. El seguidor sufrió una parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos, pese a la rápida intervención, no ... han logrado reanimarlo.

El colegiado detuvo el encuentro en el minuto 17 tras el aviso dado desde uno de los fondos del Alfonso Murube. El aficionado del Ceuta fue atendido en la grada y evacuado con rapidez fuera del estadio, pero los sanitarios de la Cruz Roja no pudieron salvar su vida.

Suspendido al descanso el partido entre @ADCeuta_FC y @U_D_Almeria por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente.

Una vez conocida la noticia en el descanso, ambos clubes se reunieron con el árbitro en los vestuarios y fue este último quien decidió que el partido quedase suspendido con 1-1 en el marcador tras los goles de Kuki Zalazar y Embarba. Para los 45 minutos restantes, «la nueva fecha se anunciará próximamente», comunicó LaLiga.

Ambos clubes han enviado un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales. Tal y como informó Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, el fallecido es Manuel Carreto, de 73 años, un comisario del puerto de Ceuta y conocido seguidor del conjunto caballa.

En el minuto 17 de partido, un aficionado del equipo local padece un desmayo. Los servicios médicos actúan con premura y el encuentro está detenido 8:30 minutos para la asistencia y evacuación del aficionado, continuando el encuentro tras ello.

En el descanso, el Director de Seguridad del Cuerpo Nacional de Policía notifica al equipo arbitral que el aficionado atendido en el minuto 17 ha fallecido en la instalación deportiva, dentro de la ambulancia, donde estaba siendo asistido por los servicios médicos.

Tras lo advertido en el apartado anterior «otras incidencias», se reúnen los agentes actuantes del encuentro, delegado del equipo local, delegado del equipo visitante, agentes de la LaLiga, Director de Seguridad del Cuerpo Nacional de Policía y el equipo arbitral.

Tras exponer la situación, el delegado del equipo local, el A.D. Ceuta, manifiesta que no van a continuar el encuentro a través de su delegado de equipo, alegando bajas condiciones anímicas para continuar el mismo tras el fallecimiento de un aficionado local.

El delegado del equipo visitante, el U.D. Almería, manifiesta su disposición por continuar el partido. Ante esta disyuntiva, y por las causas de fuerza mayor redactadas anteriormente, se decide la suspensión del partido.

El partido se suspende en el descanso con el resultado de AD Ceuta 1 - 1 UD Almería. La reanudación del encuentro sería con un saque inicial por parte del AD Ceuta, quien defiende la portería más cercana a la zona de vestuarios.

Ambos clubes nos traslada su disposición a reanudar el encuentro el día 26 de noviembre a las 16:00h, siempre que se le pueda adelantar el partido a la A.D Ceuta del día 23 de noviembre contra el R.C. Deportivo de La Coruña al 22 de noviembre, correspondiente a la jornada 15. (Suspendido en el minuto 45)