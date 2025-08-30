La surrealista imagen de Laporta tirado panza arriba sobre el Camp Nou

El Barcelona juega este domingo en Vallecas su partido de la tercera jornada de Liga. Tras el posterior parón de selecciones, el conjunto azulgrana disputará la siguiente jornada (13-14 de septiembre) su primer encuentro como local porque hasta ahora ha jugado todo como visitante (Mallorca y Levante), aunque el escenario sigue siendo una gran incógnita debido a las obras en el Camp Nou. No obstante, el regreso parece cada vez más cerca.

Para poder volver al Camp Nou y disputar allí el primer partido como local, ante el Valencia, el club necesita obtener el certificado de final de obra que deberá presentar al Ayuntamiento de Barcelona, que deberá decidir si concede al club azulgrana la licencia de primera ocupación y, consiguientemente, el estadio puede abrir sus puertas.

El vídeo de Joan Laporta en el Camp Nou del que todos hablan...⚽️🔥



😅El presidente del Barcelona ya inauguró el nuevo césped. pic.twitter.com/FvsC6Pit7Q — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) August 30, 2025

Este viernes, Joan Laporta daba pistas de que la vuelta al Camp Nou puede estar cada vez más cerca. En las imágenes de un vídeo surrealista difundido en redes sociales se podía ver al presidente de la entidad azulgrana, vestido de traje, tirado panza arribar sobre el círculo central del césped del estadio siendo fotografiado. en compañía de miembros de la junta directiva como Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional y portavoz de la entidad azulgrana.

Unas imágenes que numerosos usuarios han interpretado como que la grabación podría formar parte de una campaña para preparar el vídeo del anuncio del retorno del equipo al Camp Nou cuando el club reciba la autorización del Ayuntamiento.

Laporta ya fue uno de los protagonistas del anuncio fallido que el Barça lazó a mediados de junio para comunicar a través de otro vídeo que el equipo ya podría disputar el Trofeo Gamper. Un intento fallido puesto que el partido ante el Como se jugó finalmente en el Estadi Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva.