fútbol

La Superliga pone en marcha la demanda multimillonaria contra la UEFA

A22 anuncia el inicio de un litigio ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento tras más de siete meses de reuniones: «Realizamos importantes concesiones para acercar posturas, pero no se alcanzó un acuerdo»

Florentino, en el palco del Santiago Bernabéu
Florentino, en el palco del Santiago Bernabéu

ABC

Madrid

Como filtró hace dos semanas el Real Madrid y como confirmó el propio presidente blanco en la Asamblea de este pasado domingo, la Superliga ha activa una demanda multimillonaria contra la UEFA en la que le piensa reclamar más de 4.000 millones de euros: « ... A22 Sports Management («A22») anuncia que el pasado 21 de noviembre inició los trámites preceptivos de MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), conforme a la legislación procesal española, como paso previo a la interposición de una demanda judicial contra la UEFA. El objeto de dicha acción es reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del abuso de posición de dominio de la UEFA como operador monopolístico en el mercado de las competiciones europeas de clubes de fútbol».

