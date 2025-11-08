FÚTBOL / PREMIER LEAGUE
El Sunderland destruye la felicidad del Arsenal en el descuento
Los de Arteta se dejan dos puntos en el inhóspito Stadium of Light (2-2) pero mantienen su distancia en el liderato
Jorge Vicente Catalá
El Sunderland, sí, ese equipo endeble y devuelto casi inesperadamente a la Premier League hace unos meses después de descender en 2017 y alcanzar incluso la tercera división, ese equipo y no otro, viene poniendo patas arriba Inglaterra —literalmente: Dan Ballard, se llama el púgil—. ... Tercer clasificado y todavía invicto en su estadio, le robó la victoria al irrevocable Arsenal en el tiempo de descuento gracias a un gol de Brian Brobbey.
No hay mucho misterio: la inversión del equipo el pasado mercado de verano terminó por constituir una plantilla sólida y de calidad, además, comandada por Granit Xhaka. El Arsenal, a pesar de todo carcomido por las bajas, partió con Merino en punta. Tras una primera parte accidentada, Dan Ballard, canterano 'gunner' en origen, agarró un balón muerto dentro del área y fusiló a David Raya. Récord roto: el español no encajaba gol desde el 27 de septiembre.
Se notaba, los de Le Bris se sentían cómodos defendiendo en campo propio. El Arsenal, vago y apagado, aguardó a la segunda mitad, y en el minuto 54, una pérdida comprometida de Le Fée regaló un mano a mano que Bukayo Saka convirtió con su pierna derecha. Un larguero de Zubimendi y sendas tentativas precedieron el 1-2 de Trossard; un golazo de maravillosa factura por la escuadra corta de Roefs.
Con siete minutos de añadido, la inercia le entregó el balón al Sunderland, y después de dos grandes intervenciones de Raya, Brobbey se le adelantó y convirtió en gol un balón medio muerto tras un centro. A Roefs y a Ballard todavía les dio tiempo a rechazar dos remates a bocajarro de Calafiori y Merino, sí, por si las moscas.
Antes de todo esto, con el mundo en otro orden, Tottenham y Manchester United protagonizaron otro final agónico de partido: tras un tanto de Mbeumo en la primera mitad, Mathys Tel puso las tablas en el minuto 84. En el 91', Richarlison confirmó la remontada, y en el 96', De Ligt, con un cabezazo a la salida de un córner, sentó el antecedente al que luego se agarró el Sunderland en su Stadium of Light.
