Suecia - España: horario, canal de televisión y dónde ver el partido de vuelta de la Nations League hoy

Y alivia, alivia porque Suecia no es precisamente un rival manso. Si España ocupa el primer puesto en el ranking FIFA, las nórdicas aguardan en el tercero. Si España cuenta con tal sarta de asombrosas futbolistas, Suecia es capaz de juntar en un mismo frente de ataque a Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius y Kosovare Asllani. Si España quiere revalidar su título de Nations League... bueno, Suecia no puede querer revalidarlo, porque no ganó la edición anterior, pero se deduce que sí apropiárselo, para entonces revalidarlo después.
Por todo y aun a pesar de ello, Sonia Bermúdez y varias de sus jugadoras han querido insistir estos últimos días en que el trabajo no está hecho, que deben salir igual que en La Rosaleda, que harían mal en bajar la guardia. Uno ya no puede ni relajarse. Uno no puede ni ser irreverente. Uno no puede ni convencerse de que no le van a levantar cuatro goles, no. No debe.
A qué hora juega España hoy la vuelta de la semifinal de la Nations League contra Suecia
Este Suecia contra España, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la Women's Nations League, se juega en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo hoy martes 28 de octubre a las 19:00 (hora peninsular).
Dónde ver online en directo el partido entre Suecia y España hoy en la Nations League
El encuentro podrá verse en directo a través de La 1 y RTVE Play. En cualquier caso, ABC ofrecerá en su portal web una amplia cobertura con los mejores comentarios, crónicas y notas a leer.
