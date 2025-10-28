Suscribete a
Suecia - España: horario, canal de televisión y dónde ver el partido de vuelta de la Nations League hoy

Conoce a qué hora juega España la vuelta de la semifinal de la Nations League ante Suecia en Gotemburgo y dónde ver el partido online hoy

Alexia Putellas, la centrocampista del gol

El debut casi soñado de Sonia Bermúdez: «Podíamos haber hecho algún gol más, pero no me puedo quejar»

ABC

España espera terminar de desquitarse de Suecia y avanzar a la final de la Women's Nations League hoy martes 28 de octubre en la ciudad de Gotemburgo. Será el segundo partido de Sonia Bermúdez al frente de la selección, tras el severo 4 a 0 en la ida del cruce hace apenas unos días ... . Alexia Putellas y Claudia Pina firmaron sendos dobletes, pero la nota quedó reflejada no tanto en cuántos goles se anotaron sino en cuántos se dejaron de anotar: pudo ser peor. Para las suecas.

