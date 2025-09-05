Sudamérica reparte sus últimos billetes al Mundial mientras Messi hace llorar a Argentina

Pese a que aún resta una fecha para el final de la fase de clasificación, el tren mundialista de Sudamérica completó este jueves sus seis vagones. Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos billetes directos para el Mundial de 2026, en una jornada que estuvo marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi de Argentina.

El astro de 38 años anotó el primer y el tercer gol del triunfo (3-0) de la albiceleste, ya clasificada, sobre Venezuela en el estadio Monumental. El majestuoso recinto de Buenos Aires reunió a más de 80.000 espectadores para rendir homenaje al que muchos consideran el mejor jugador de la historia del fútbol.

El '10', que todavía no ha confirmado su presencia en la cita mundialista norteamericana del próximo verano, jugó su último partido oficial en su tierra con motivo de la fase clasificatoria sudamericana, que este jueves celebró de forma simultánea la mayoría de los partidos de su decimoséptima y penúltima jornada.

«Poder terminar de esta manera, aquí, es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente», declaró el ovacionado capitán, que con dos toques suaves y llenos de calidad, dignos de su zurda, firmó sus goles 113 y 114 con los actuales campeones del mundo, en un partido en el que entró al césped acompañado de su tres hijos.

La despedida soñada del goleador histórico de la Albiceleste, sentenciada por un tanto de Lautaro Martínez, amplió el liderato de los argentinos, con 38 puntos, y dejó en el aire el sueño de Venezuela de clasificarse por primera vez para una cita mundialista. La única selección sudamericana que nunca participó del evento cumbre del balompié, la vinotinto tiene ahora como única opción conservar su séptima plaza, con 18 puntos, que le permitiría pelear por la repesca intercontinental.

James Rodríguez ilumina a Colombia

Los venezolanos se jugarán la vida cuando reciban el martes a Colombia en Maturín, en el cierre de la eliminatoria sudamericana. Los cafeteros, de nuevo con un destacado James Rodríguez, no solo sellaron su regreso a un Mundial, tras ausentarse en Qatar 2022, sino que echaron una mano a sus vecinos al golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla.

Liderada por James, que abrió el marcador, la tricolor quebró una mala racha de seis partidos consecutivos sin vencer gracias a otros dos tantos de Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

La goleada deja mal colocado el deseo de la verde (octava, con 17 puntos) de pelear con Venezuela por la repesca, debido a que cerrará la fase clasificatoria nada menos que ante la canarinha de Carlo Ancelotti en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Tercer Mundial de Bielsa

Antes del inicio de la jornada, Argentina (1°), Brasil (2°) y Ecuador (4°) ya tenían asegurado su pase en una eliminatoria que entrega seis billetes directos y otro más a la repesca.

Uruguay (3°), uno de los aspirantes a las últimas plazas, cumplió una doble tarea: se clasificó para su quinta Copa del Mundo consecutiva y eliminó a Perú (noveno, 12 puntos), al que sepultó 3-0 en Montevideo con dianas de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas.

La celeste de Marcelo Bielsa, que participará en su tercer Mundial tras conducir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010, mostró una cara más cercana a la que comenzó a todo dar el camino hacia el torneo que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

Fin a 16 años de ausencia

Donde también hubo festejo fue en Paraguay (6°). Comandada por el nuevo héroe nacional, el entrenador argentino Gustavo Alfaro, la albirroja empató sin goles con Ecuador en Asunción y regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Ya sin nada en juego, en el choque que bajó el telón de la jornada, Brasil goleó 3-0 al colista y desahuciado Chile en el Maracaná de Rio de Janeiro. Sin Vinícius ni Neymar, Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães se vistieron de héroes para llevar a la 'Seleção' a la segunda posición y afinar el camino rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

«Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas», valoró Ancelotti tras el partido.