Dónde ver online y en televisión al Celta en Europa League hoy y a qué hora es el partido contra el Stuttgart

Ocho años después de caer eliminado por el Manchester United de José Mourinho en Old Trafford, el Celta de Vigo vuelve a disputar un partido de competición europea, tras un tiempo deambulando entre la zona media y baja de la Liga española. Será el reencuentro con la Europa League y con el Stuttgart 25 temporadas después de hacerlo en octavos de final de la Copa de la UEFA.

El equipo que dirige Claudio Giráldez se estrenan en competición europea tras acumular cinco empates y una derrota en La Liga. El conjunto gallego desafiará la solidez del equipo germano, dirigido por Sebastian Hoeneß y que es el vigente campeón de la Copa de Alemania.

El Stuttgart no ha empezado bien la Bundesliga (es octavo en la clasificación con dos victorias y dos derrotas, ambas a domicilio), pero se mantiene invicto en su estadio, donde ha derrotado al Borussia M'gladbach (1-0) y al St. Pauli (2-0).

Rivales del Celta de Vigo en la Fase de Liga de la Europa League Celta de Vigo vs Lille

Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo

Celta de Vigo vs PAOK

Estrella Roja vs Celta de Vigo

Celta de Vigo vs Niza

Ludogorets vs Celta de Vigo

Celta de Vigo vs Bolonia

Sttutgart vs Celta de Vigo

A priori, es el rival más duro al que tendrá que enfrentarse el conjunto celeste en esta nueva aventura europea, pese a que este verano ha perdido a su gran estrella, Nick Woltemade, traspasado al Newcastle por 85 millones de euros.

A qué hora es el Stuttgart - Celta hoy

El atractivo Stuttgart - Celta, encuentro que se disputa este jueves 25 de septiembre en el Mercedes Benz Arena, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Stuttgart - Celta en televisión y online

El encuentro entre el Stuttgart y Celta correspondiente a la Europa League se puede ver por los canales Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO, M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV M2, de la plataforma Movistar Plus. Puedes seguir toda la información sobre el partido en directo por la web de ABC.