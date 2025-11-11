Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces y emparejamientos de la segunda ronda hoy

Conoce el resultado del sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26 y consulta los emparejamientos, cruces y fechas de los partidos hoy.

13:18 Segunda bola... Sale el Portugalete... y se enfrentará al... ¡Alavés!

13:16 Primera bola... El Ourense, que eliminó al Real Oviedo en la prórroga la ronda anterior, recibirá ahora al Girona. ¡Primeros dados!

13:14 Las manos inocentes David Rabadán, jugador del Ourense CF.

Unai, defensa central del Portugalete.

David Gómez, jugador del CD Quintanar del Rey.

Samu Mayo, jugador del CD Guadalajara.

El mítico Michu, ahora director deportivo del Burgos.

Carlos Espí, el delantero del Levante.

13:04 ¡Comienza la ceremonia! Rafael Louzán comparece en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

12:56 Y así los bombos Grupo 1: Primera: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona. Segunda: Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural, Huesca, Zaragoza y Andorra. Primera RFEF: Racing Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell. Segunda RFEF: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus y Ebro. Tercera RFEF: Portugalete. Copa RFEF: Ourense CF. Grupo 2: Primera: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe. Segunda: Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete. Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera. Segunda RFEF: Torrent, Atlético Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey. Tercera RFEF: Cieza.

12:51 Todo, a las 13:00 horas El sorteo volverá a cruzar a aquellos de mayor nivel con los de menor. Todavía no habrá VAR y seguirá dándose todo a un único partido, en la casa del equipo de más baja categoría. En caso de enfrentarse dos de una misma, hará de local quien cuya bola fuera extraída primero.

12:21 Los equipos que serán sorteados La nómina: Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.

Segunda División (17): Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.

Primera Federación (10): Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense.

Segunda Federación (11): CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.

Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete.

Copa Federación (1): Ourense CF.

12:21 Zona Norte y Zona Sur Será un sorteo con 56 equipos, en una ronda que se jugará la primera semana de diciembre, entre el martes 2 y el jueves 4, y habrá de nuevo condicionamiento geográfico, con dos zonas: Norte y Sur.