Sorteo de la Copa del Rey hoy: horario, canal de televisión y dónde ver online los partidos de segunda ronda

56 equipos cargados de ilusión se dan cita este martes en Las Rozas. La Copa del Rey camina ya por su segunda ronda, que dibuja su cuadro este mediodía. Todavía sin la presencia de Real Madrid, Barcelona, Atlético ni Athletic, que aguardan ... directamente en dieciseisavos dada su participación en la Supercopa de España.

Esta eliminatoria, al igual que la primera, se disputa a partido único y está marcada por criterios de proximidad geográfica establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los 56 equipos, todos vencedores en la ronda inaugural, han sido distribuidos en dos grupos de 28 cada uno.

Grupo 1 Primera División: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Girona, Espanyol y Mallorca.

Segunda División: Deportivo, Real Sporting, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Burgos, Mirandés, Eibar, Real Zaragoza, Huesca y Andorra.

Primera Federación: Racing de Ferrol, Pontevedra, Ponferradina y Sabadell.

Segunda Federación: Numancia, Ebro, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.

Tercera Federación: Portugalete.

Copa Federación: Ourense CF.

Grupo 2 Primera División: Villarreal, Valencia, Levante, Elche, Rayo Vallecano, Getafe, Real Betis y Sevilla.

Segunda División: Leganés, Albacete, Almería, Granada, Cádiz, Málaga y Ceuta.

Primera Federación: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Guadalajara, Talavera y Tenerife.

Segunda Federación: Torrent, Real Ávila, Navalcarnero, Quintanar del Rey, CD Extremadura y Atlético Antoniano.

Tercera Federación: Cieza.

El sorteo seguirá el mismo procedimiento para los dos grupos. Serán emparejados los equipos de inferior categoría contra los de superior, de modo que todos los conjuntos de los bombos de Copa Federación, Tercera Federación y Segunda Federación tienen garantizado enfrentarse a un rival de Primera División. Asimismo, en el grupo 2, habrá una eliminatoria entre un Primera Federación y un Primera División.

Actuará como local el equipo de inferior categoría en aquellas eliminatorias que enfrenten a conjuntos de divisiones diferentes. En los cuatro partidos entre equipos de Segunda División (tres en el grupo 1 y uno en el grupo 2) jugará en su estadio aquella bola que sea extraída en primer lugar. Por lo tanto, así serán los emparejamientos.

A qué hora es el sorteo de segunda ronda de Copa del Rey

El sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey se celebra este martes 11 de noviembre en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF, a partir de las 13:00 horas.

🏆 Este martes, a partir de las 13:00 horas...



¡𝗦𝗢𝗥𝗧𝗘𝗢 de la 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de la #CopaDelReyMAPFRE!



ℹ️ Conoce aquí 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 del evento: https://t.co/y5wbIfcgxd pic.twitter.com/k1rMYGguf2 — RFEF (@rfef) November 10, 2025

La duración aproximada prevista para la realización del mismo es de 50 minutos.

Dónde ver en televisión y online el sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey

Las plataformas con derechos de la Copa del Rey en España; es decir, RTVE y Movistar Plus+, emiten el sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Teledeporte y M+ LALIGA son los canales donde las aficiones de los 56 equipos participantes podrán descubrir su rival para una ronda fijada para los días 2, 3 y 4 de diciembre.

El sorteo también cuenta con señal online en RTVE Play, la plataforma de streaming de la cadena pública, y en el canal de YouTube de la RFEF.

Las fechas de la Copa del Rey Segunda eliminatoria: 2, 3 y 4 de diciembre de 2025.

Dieciseisavos de final: 16, 17 y 18 de diciembre. La eliminatoria del Rayo Vallecano, si es que se clasifica, se jugaría el 6 de enero de 2026.

Octavos de final: 13, 14 y 15 de enero de 2026.

Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero de 2026.

Semifinales: 10, 11, 12 de febrero de 2026 (ida); 3, 4 y 5 de marzo de 2026 (vuelta).

Final: sábado 25 de abril de 2026.

Dónde se televisan los partidos de la segunda ronda de Copa del Rey

Las quince eliminatorias con presencia de equipos de Primera División son las únicas que tienen señal televisiva asegurada en España a través de RTVE, que emitirá una de ellas, y de Movistar Plus+, encargada de los otros catorce partidos.

Los trece encuentros restantes quedan a expensas de que las televisiones autonómicas alcancen un acuerdo para su emisión. De lo contrario, algunas de ellas corren el riesgo de no verse en España, como ya ocurrió en la primera eliminatoria de la competición.