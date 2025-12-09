Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 9 de diciembre

Sorteo de la Copa del Rey hoy: horario, canal de televisión y dónde ver online los partidos de dieciseisavos de final

Conoce todos los detalles previos a la realización del sorteo de dieciseisavos de final de Copa del Rey

Estos son todos los equipos clasificados

Sorteo de la Copa del Rey hoy: horario, canal de televisión y dónde ver online los partidos de dieciseisavos de final
Sorteo de la Copa del Rey hoy: horario, canal de televisión y dónde ver online los partidos de dieciseisavos de final RFEF
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Copa del Rey da la bienvenida en la ronda de dieciseisavos a los equipos que faltaban por sumarse al torneo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, como participantes de la Supercopa de España, se han saltado las dos primeras eliminatorias ... , donde la ilusión se ha desbordado por muchos rincones de España en busca de convertirse en los matagigantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app