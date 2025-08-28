Sorteo Champions League hoy: cruces, partidos y rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal en directo

Sigue en directo el sorteo de la Champions League con los cruces, partidos, cuadro y los rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal en la fase de liga.

18:55 Atalanta Chelsea (local) PSG (visitante) Brujas (local) Eintracht de Frankfurt (visitante). Slavia de Praga (local). Olympique de Marsella (visitante) Athletic de Bilbao (local). Union SG (visitante).

18:53 Borussia de Dortmund Inter de Milán (local). Manchester City (visitante). Villarreal (local). Juventus (visitante). Bodo Glimt (local). Tottenham Hotspur (visitante). Athletic de Bilbao (local). Copenhague (visitante).

18:52 Villarreal Manchester City (local). Borussia de Dortmund (visitante). Juventus (local). Bayer Leverkusen (visitante). Ajax (local). Tottenham Hotspur (visitante). Conpenhague (local). Pafos (visitante).

18:50 Atlético de Madrid Inter de Milán (Local). Liverpool (visitante). Eintracht de Frankfurt (local) Arsenal (visitante). Bodo Glimt (local). PSV (visitante). Unión SG (local). Galatasaray (visitante).

18:47 Inter de Milán Liverpool (local). Borussia de Dortmund (visitante). Arsenal (local). Atlético de Madrid (visitante). Slavia de Praga (local). Ajax (visitante). Kairat Almaty (local). Unión SG (visitante).

18:45 Liverpool Real Madrid (local). Inter de Milán (visitante). Atlético de Madrid (local). Eintracht de Frankfurt (visitante). PSV (local). Olympique de Marsella (visitante). Qarabag (local). Galatasaray (visitante).

18:43 Manchester City Borussia de Dortmund (local). Real Madrid (visitante). Bayer Leverkusen (local). Villarreal (visitante). Napoles (local). Bodo Glimt (visitante). Galatasaray (local). Mónaco (visitante).

18:42 PSG Bayern de Múnich (local). FC Barcelona (visitante). Atalanta (local). Bayer Leverkusen (visitante). Tottenham Hotspur (local). Sporting de Lisboa (visitante). Newcastle (local). Athletic de Bilbao (visitante).

18:39 FC Barcelona PSG (local). Chelsea (visitante). Eintracht de Frankfurt (local). Bruajs (visitante). Olympiacos (local). Slavia de Praga (visitante). Copenhaguen (local). Newcastle (local).

18:37 Real Madrid Manchester City (local). Liverpool (visitante). Juventus (local). Benfica (visitante). Olympique de Marsella (local). Olimpiacos (visitante). Mónaco (local). Kairat Almaty (visitante).

18:35 Chelsea Barça (local). Bayern de Múnich (visitante). Benfica (local). Atalanta (visitante). Ajax (local). Napoli (visitante). Pafos (local). Qarabag (visitante).

18:32 Bayern de Múnich Chelsea (local). PSG (visitante). Brujas (local). Arsenal (visitante). Sporting de Lisboa (local). PSV (visitante). Unión SG (local). Pafos (visitante).

18:31 El Bayern de Múnich será el primero Se activa el software...

18:30 ¡RECORDAMOS EL BOMBO 1! PSG. Real Madrid. Manchester City. Bayern de Múnich. Liverpool. Inter de Milán. Chelsea. Borussia de Dortmund. Barça.

18:28 La parrilla no representa el orden de los partidos El calendario se revelará el sábado.

18:27 Los equipos del mismo país no pueden ir juntos Los equipos del mismo país no pueden medirse en fase liga y como mucho podrán jugar contra dos equipos de la misma liga.

18:26 Ahora salen las nueve bolas del bombo 1 Se extrae una de ellas, se le da a un botón y la máquina nos da sus ocho rivales de la fase liga.

18:24 Ibrahimovic y Kaká se posicionan en el lugar donde están las bolas del sorteo Queda nada para empezar...

18:24 Zlatan se queda con el gol «contra Italia, contra Buffon» Aun así, también recuerda el que metió de chilena: «además era contra Inglaterra».

18:22 Kaká: «En 2007 fue un año maravilloso para mí, para el Milan» «Teníamos un gran equipo, grandes aficionados... Tuve la oportunidad de jugar dos finales y es una manera de decir que es uno de los mejores momentos de mi carrera».

18:20 ¡Kaká hará el sorteo junto a Ibrahimovic! Para presentarle, han puesto un pequeño video en homenaje a todos sus logros en la Champions League.

18:19 Sigue la gala Están ahora Zlatan Ibrahimovic y Aleksandar Ceferin en el escenario para explicar el video y dar comienzo de verdad al sorteo.

18:17 Para que cambiar lo que funciona: La UEFA tira de nuevo de un video humorístico Esta vez, la grabación parte de Zlatan como protagonista por haberse 'apropiado' de la idea de la nueva Champions. Actúan Figo, Giorgio Marchetti, Ceferin...

18:13 Jason Gannon, CEO del Chelsea, ha recogido el reconocimiento de la UEFA Ello porque el Chelsea ha sido el primer equipo en conquistar las cinco competiciones oficiales de UEFA. Champions League: Temporadas 2011-12 y 2020-21. Europa League: Temporadas 2012-13 y 2018-19. Recopa de Europa de la UEFA: Temporadas 1970-71 y 1997-98. Supercopa de la UEFA: 1998 y 2021. Conference League: Temporada 2024-25.

18:11 Un nuevo video para continuar la gala Recuerdan el video del año pasado, en el que presentaron el nuevo formato, y ahora parece que emiten la segunda parte.

18:08 Aleksander Čeferin: «No creo que vayamos a volver a verlo» El presidente de la UEFA reconoce al Chelsea el hito histórico de ser el único club que logra conquistar todas las competiciones europeas. La temporada pasada ganó la Conference League.

18:05 Sale Aleksander Čeferin al estrado Será el encargado de entregar un premio especial.

18:05 Se ha puesto un video espectacular de los ganadores de todas las ediciones alzando la orejona También se han visto algunas de las jugadas y goles emblemáticas de la historia de la competición.

18:03 ¡EMPIEZA EL SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26!

18:02 ¡Un ídolo como Kaká siempre es bien!

18:00 Sorpresa en esta Champions La UEFA cambia el horario de la final de la Liga de Campeones a partir de 2026.

17:55 ¡EL ATLÉTICO DE MADRID NO ESTARÁ EN MÓNACO! El club tenía programado estar presente en Mónaco, pero las inclemencias meteorológicas alrededor del aeropuerto de destino imposibilitaron que Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y el resto de la expedición pudieran salir de Madrid.

17:54 El Bayern de Múnich también está listo Es un equipo que en las últimas temporadas no ha causado sensación en la competición, pero que siempre tiene algo que decir. Ojo con el Bayern.

17:52 El Kairat Almaty es el segundo equipo kazajo en la historia de la Champions League

17:51 El Galatasaray también puede ser un problema Es el único equipo turco en el sorteo y, aunque no es el coco, se ubica en el bombo 4 como uno de los rivales más peligrosos.

17:50 El vigente campeón también está listo para el sorteo

17:48 Se valorará el factor campo Los clubes que mejor acaben esa primera fase jugarán en las eliminatorias el segundo partido en su campo, algo que en la pasada Champions solo ocurría en la primera eliminatoria.

17:44 Inglaterra con seis equipos y España con cinco Los ingleses han logrado un billete más gracias a la victoria del Tottenham en la Europa League.

17:41 Mónaco nunca defrauda como escenario

17:40 El Athletic también se prepara para su presencia en Champions League: '¿Hay ganas?'

17:39 El Atlético de Madrid en modo Champions Los de Simeone se preparan para una competición que la temporada pasada les supo amarga.

17:39 El primer paso del sorteo será el Bombo 1 Comenzará por el Bombo 1, se extraerá una bola física antes de que el software automatizado, ya utilizado el año pasado, seleccione aleatoriamente ocho rivales teniendo en cuenta los siguientes principios: dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera, contra equipos de cada bombo asignados por el software.

17:38 El Barça podría pedir jugar el primer partido de Champions como visitante El FC Barcelona podría pedir jugar el primer partido de la fase de liga de la Champions de visitante, dados los problemas en la construcción del nuevo Camp Nou, según 'The Athletic'.

17:31 El coco del bombo 4 es el Newcastle Todos los sorteos de Champions deparan rivales que los equipos quieren evitar. En el caso del de este año, 'las hurracas' cumplen ese papel. El Newcastle está en el bombo 4 y podría convertirse en un dolor de cabeza para cualquiera de los cinco equipos españoles.

17:30 Los bombos están ya listos

17:29 Un Athletic histórico se presenta ante la segunda edición de la nueva Champions League El Athletic conocerá hoy los rivales para una Champions histórica en Bilbao. Los de Valverde se estrenan esta década en la competición, que disputarán por primera vez con el nuevo formato. El Athletic ha disputado cinco veces en su historia la máxima competición continental. La última, en 2014/2015 se quedaron en fase de grupos. También en la 98/99, 84/85 y 83/84. En la 56/57 se quedaron en cuartos de final.

17:29 ¿A qué equipos se medirán los españoles? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic saben que pueden enfrentarse a 31 equipos. Todos menos los españoles, al impedir UEFA que haya enfrentamientos entre conjuntos del mismo país en esta fase de liga. Todos los equipos se medirán contra dos de cada uno de los bombos. O lo que es lo mismo, todos los españoles serán emparejados ante dos de alguno de estos: PSG, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea y Borussia Dortmund.

17:26 ¿Cuáles son los bombos del sorteo de la fase de liga de la Champions? Los 36 equipos se dividen en cuatro bombos con nueve equipos en cada uno de ellos. Salvo el campeón, el PSG, automáticamente asignado al bombo 1, todos los demás conjuntos se ordenan según el coeficiente UEFA de clubes. Es decir, los bombos han quedado configurados de la siguiente manera. 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona. 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Club Brujas. 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt y Olympique de Marsella. 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabağ, Athletic, Newcastle, Pafos y Kairat.

17:23 ¿A qué hora se celebra el sorteo de la fase de liga de la Champions League? A partir de las 18:00 horas los 36 equipos de la Champions League conocerán su camino en la fase de liga, que vive su segunda edición con este formato de una única clasificación.