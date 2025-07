Sorteo del calendario de LaLiga, en directo: cuándo es el Real Madrid - Barcelona, Real Sociedad - Athletic y resto de partidos

Sigue en directo el sorteo del calendario de LaLiga hoy y cuándo es el Real Madrid - Barcelona, Atlético - Real Madrid, Sevilla - Betis y resto de partidos de Segunda división, Primera, Segunda y Tercera Federación.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}