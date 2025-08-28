champions league
Sorteo terrible para el Madrid, amable para el Barça y de dificultad media para Atlético, Villarreal y Athletic
Los equipos españoles ya conocen sus ocho rivales en la fase de grupos, y los de Xabi Alonso son los que peor suerte tuvieron con el software: City, Juventus, Liverpool, Mónaco, Kairat en Almaty...
La Champions 2025-2026 ya es una realidad. Faltan aún 18 días para que empiece la primera jornada, pero los 36 equipos ya conocen sus ocho rivales en la fase de grupos, y a la espera de que el sábado la UEFA haga públicos las jornadas y los horarios, el Real Madrid ya sabe que le espera una fase de grupos muy dura, justo todo lo contrario que le sucederá al Barcelona. Suerte muy desigual para los dos principales candidatos españoles a levantar la orejona
Al equipo de Xabi Alonso le espera un camino lleno de espinas para acceder a las eliminatorias. Manchester City (sí, otra vez, por sexta temporada consecutiva), Juventus, Marsella y Mónaco serán los rivales del Real Madrid en el Bernabéu. Fuera del coliseo blanco, tendrá que visitar al Liverpool en Anfield, al Benfica en Da Luz, al Olympiacos en Atenas y, la bomba, al Kairat Almaty de Kazajistán, a solo tres horas de la frontera con China, con un huso horario de +3 respecto a la península y con un vuelo de 9 horas de duración: «Será difícil, como siempre. Con partidos disputados y tendremos que lograr nuestro mejor nivel para intentar estar entre los ocho primeros, pero no serán sencillo», analizó Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales
Nada que ver con lo que tendrá por delante el Barça de aquí a enero. Los de Flick se medirán en el Camp Nou (o en Montjuic), al PSG, Eintracht, Olympiacos y Copenhague. Vuelve Luis Enrique a medirse a su exequipo, como ya sucedió hace dos años en una eliminatoria de cuartos en la que los franceses acabaron aplastando a los azulgranas. Fuera, se medirá al Chelsea, al Brujas, al Slavia Praga y al Newcastle: «La valoración del sorteo es que no hay equipo fácil. Tendremos que trabajar con humildad para conseguir lo que anhelamos todos los culés, que es la Champions. Respetamos mucho al campeón de Europa (PSG) y al del mundo (Chelsea), y vamos a ir paso a paso a luchar por nuestro objetivo», analizó Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barça.
Rivales de los equipos
españoles en la fase de
liga de la Champions
Real Madrid
Manchester City
Liverpool
Juventus
Benfica
O. Marsella
Olympiacos
Mónaco
Kairat Almaty
FC Barcelona
PSG
Chelsea
Eintracht
Brujas
Olympiacos
Slavia de Praga
Copenhague
Newcastle
Atlético de Madrid
Inter de Milán
Liverpool
Eintracht
Arsenal
Bodo Glimt
PSV
U. Saint-Gilloise
Galatasaray
Athletic Club
PSG
B. Dortmund
Arsenal
Atalanta
Sporting P.
Slavia de Praga
Qarabag
Newcastle
Villarreal
Manchester City
B. Dortmund
Juventus
B. Leverkusen
Ajax
Tottenham
Copenhague
Pafos
La UEFA anunciará el sábado
el orden y la fecha de los partidos
Fuente: UEFA Champions League / ABC
Rivales de los equipos españoles en la fase de
liga de la Champions
Local
Visitante
Real Madrid
Atlético de Madrid
Manchester City
Inter de Milán
Liverpool
Liverpool
Juventus
Eintracht
Benfica
Arsenal
O. Marsella
Bodo Glimt
PSV
Olympiacos
U. Saint-Gilloise
Mónaco
Galatasaray
Kairat Almaty
Athletic Club
FC Barcelona
PSG
PSG
B. Dortmund
Chelsea
Arsenal
Eintracht
Atalanta
Brujas
Sporting P.
Olympiacos
Slavia de Praga
Slavia de Praga
Qarabag
Copenhague
Newcastle
Newcastle
Villarreal
Manchester City
B. Dortmund
Juventus
B. Leverkusen
Ajax
Tottenham
Copenhague
Pafos
La UEFA anunciará el sábado el orden y la fecha de los partidos
Fuente: UEFA Champions League / ABC
La ruta del Atlético no tiene la dificultad del Madrid ni la sacarina del Barcelona. Punto medio para los rojiblancos. En el Metropolitano, jugarán contra el Inter (actual subcampeón), Eintracht, Bodo y Union SG belga. Fuera, tendrá que enfrentarse al Liverpool, el Arsenal, el PSV y el Galatasaray. Sin duda, las visitas a Anfield y el Emirates, los encuentros más fastidiados para los de Simeone.
El Athletic, que vuelve a jugar la Champions tras once años y estaba en el bombo cuatro, tampoco salió tan mal parado. Disfrutará en San Mamés de las visitas del PSG, Arsenal, Sporting Portugal y Qarabag. Y cruzará la frontera para medirse al Borussia, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle. Un calendario con el que puede soñar perfectamente con meterse entre los 24 mejores: «Retornamos a la Champions con grandes partidos en San Mamés, contra el campeón, el Arsenal… Luego fuera vamos a Dortmund, que es un campazo. Ha sido un sorteo complejo, pero espero que podamos clasificarnos entre esos 24 primeros, o si es posible, entre los 8 mejores», analizó Nerea Ortiz, vicepresidente del club vasco.
El Villarreal tampoco puede quejarse. Tiene ocho rivales con los que acceder a las eliminatorias no es una quimera. City, Juventus, Ajax y Copenhague en La Céramica, y Borussia, Leverkusen, Tottenham y Pafos fuera de tierras castellonenses: «Difícil lo que nos ha tocado, pero que estemos ahí es un éxito. Lo tendremos que pelear, pero estamos contentos e ilusionados», dijo Fernando Roig, dueño del club amarillo
CALENDARIO DE LA CHAMPIONS
FASE DE GRUPOS Y ELIMINATORIAS
- JORNADA 1 | 16–18 de septiembre de 2025
- JORNADA 2 | 30 de septiembre–1 de octubre 2025
- JORNADA 3 | 21/22 de octubre de 2025
- JORNADA 4 | 4/5 de noviembre de 2025
- JORNADA 5 | 25/26 de noviembre de 2025
- JORNADA 6 | 9/10 de diciembre de 2025
- JORNADA 7 | 20/21 de enero de 2026
- JORNADA 8 | 28 de enero de 2026
- PLAYOFFS | 17/18 y 24/25 febrero de 2026
- OCTAVOS | 10/11 y 17/18 marzo de 2026
- CUARTOS | 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- SEMIFINALES | 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- FINAL | 30 de mayo de 2026 (Budapest)
- *El sorteo de la ronda de playoffs será el 30 de enero de 2026 y el de octavos, cuartos y semifinales el 27 de febrero de 2026
Esta temporada, la Champions terminará en el Puskás Arena de Budapest, sede de una final que no se jugará a las 21.00. La UEFA anunció ayer que cambia el horario a las 18.00, decisión revolucionaria, para mejorar la experiencia general del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, y ofreciendo además varios beneficios tangibles: «Nuestro objetivo es hacer del día del partido una experiencia verdaderamente placentera para todos los que quieran formar parte de la emoción, creando a la vez un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños al partido de fútbol de clubes más importante de la temporada».
No es la única novedad que introduce la UEFA en esta edición. El sorteo del orden de las eliminatorias también pasa a mejor vida. A partir de ahora, la vuelta se jugará en casa el equipo que mejor puesto haya adquirido en la fase de grupos, pero con una excepción. Si un equipo logra eliminar a otro que tenía ventaja de campo, ese equipo adquiere ese derecho. Lo que es seguro es que el primer y el segundo clasificado se aseguran poder llegar a la final disputando todas las eliminatorias con la vuelta en su estadio.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete