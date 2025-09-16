Sorpresas a domicilio en la primera jornada de la Liga de Campeones
Un debutante, el Union Saint Gilloise y el Qarabag azerí, ganaron en los estadios de PSV y Benfica respectivamente
Además del triunfo del Arsenal en San Mamés, la tarde comenzó con la victoria del Union Saint Gilloise en el estadio del PSV holandés (1-3). El equipo belga, debutante en el máximo torneo europeo y uno de los rivales del Atlético, exhibió buen fútbol y, sobre todo, mucha pegada.
Para pegada, la de Juventus y Borussia Dortmund. Ambos firmaron la locura goleadora de la noche, 4-4. Ocho tantos que, además, llegaron tras el descanso. Yildiz, Vlaovic (2) y Kelly marcaron para la Juve; Adeyemi, Nimecha, Couto y Bensebaini lo hicieron para el club alemán.
La otra gran sorpresa de la noche la protagonizó el Qarabag, conjunto azerí que venció en Lisboa al Benfica (2-3). Un triunfo que certificó una noche de claro color visitante.
De la media docena de encuentros disputados en la cita inagural de la Liga de Campeones 2025-26, únicamente el Tottenham y el Real Madrid sumaron los tres puntos ante sus aficionados.
