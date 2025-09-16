Sorpresas a domicilio en la primera jornada de la Liga de Campeones

Además del triunfo del Arsenal en San Mamés, la tarde comenzó con la victoria del Union Saint Gilloise en el estadio del PSV holandés (1-3). El equipo belga, debutante en el máximo torneo europeo y uno de los rivales del Atlético, exhibió buen fútbol y, sobre todo, mucha pegada.

Para pegada, la de Juventus y Borussia Dortmund. Ambos firmaron la locura goleadora de la noche, 4-4. Ocho tantos que, además, llegaron tras el descanso. Yildiz, Vlaovic (2) y Kelly marcaron para la Juve; Adeyemi, Nimecha, Couto y Bensebaini lo hicieron para el club alemán.

La otra gran sorpresa de la noche la protagonizó el Qarabag, conjunto azerí que venció en Lisboa al Benfica (2-3). Un triunfo que certificó una noche de claro color visitante.

De la media docena de encuentros disputados en la cita inagural de la Liga de Campeones 2025-26, únicamente el Tottenham y el Real Madrid sumaron los tres puntos ante sus aficionados.