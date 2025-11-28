Sonia Bermúdez ve el vaso medio lleno: «Quiero poner en valor el trabajo defensivo del equipo»

Llegaba la selección española femenina a Alemania lanzada a por un nuevo título después de estrenar la era Sonia Bermúdez con una manifiesta superioridad ante Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones. Sin embargo, la ida de la final ante las ... germanas supuso el primer revés para la seleccionadora. No por el resultado, un empate a cero, sino por el juego, en el que una pobre versión de las españolas fue muy superada por el combinado local.

La seleccionadora, sin embargo, optó por ver el vaso medio lleno y, ante la superioridad de las alemanas sobre todo la primera mitad, se queda con el buen hacer defensivo de sus futbolistas. «En la primera parte han sido superiores, nos ha costado ajustar la presión. En el descanso hemos ajustado cosas y hemos estado mejor. Pero quiero poner en valor el trabajo defensivo del equipo. Ha sabido sufrir y se queda el partido abierto para la vuelta en el Metropolitano», sostuvo.

«Cuando ganas 4-0 a Suecia las expectativas son altas, pero la realidad no es esa. El fútbol es muy duro y era un partido de máximo nivel. Hemos sabido sufrir y nos vamos con el resultado abierto para la vuelta. El campo era complicado para jugar. No es poner excusas. No ha sido nuestro mejor partido, a mejorar en la vuelta», añadió la madrileña.

En su tercer encuentro como seleccionadora, repitieron como titulares nueves futbolistas que también lo fueron en los dos encuentros de semifinales ante Suecia. Preguntada sobre si los rivales, como Alemania, pueden haberle tomado la medida a España, Bermúdez no está de acuerdo. «Todos nos estudiamos. En el descanso hemos ajustado cosas, habrá que ajustar otras más para la vuelta. Estamos acostumbrados a tener la posesión, es difícil ver a España sufrir a nivel defensivo y hacerlo bien. Es algo que también nos gusta», sentenció.

Por su parte, Alexia Putellas subrayó que, después de lo comentado que fue el cambio de formato por el doble partido y tras el empate sin goles de la ida, «ahora sí que es una final a partido único». «Evidentemente el factor estadio, con toda la gente que va a venir, pues va a ser la jugadora número 12, los vamos a sentir muy de cerca y queremos que noten el ambiente las alemanas también».

«Sí nos imaginábamos un partido duro. Ellas lo han intentado la primera parte, que sí que ha sido suya. En la segunda parte nosotras creo que hemos salido mejor y luego se ha vuelto a abrir el partido. Es cierto que su planteamiento ha sido bueno, pero nos vamos con el partido totalmente abierto, que se decidirá en el Metropolitano. Será difícil igual porque ya habéis visto la gran selección que ya sabíamos que es Alemania», concluyó.