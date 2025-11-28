Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

FÚTBOL / NATIONS LEAGUE FEMENINA

Sonia Bermúdez ve el vaso medio lleno: «Quiero poner en valor el trabajo defensivo del equipo»

La seleccionadora confiesa que se han visto superadas, sobre todo en la primera mitad, aunque se marcha de Alemania satisfecha con la capacidad de sufrimiento de sus futbolistas

Una paupérrima España sobrevive en Alemania

Sonia Bermúdez, durante el Alemania-España
Sonia Bermúdez, durante el Alemania-España REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Enviado especial a Kaiserslautern (Alemania)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Llegaba la selección española femenina a Alemania lanzada a por un nuevo título después de estrenar la era Sonia Bermúdez con una manifiesta superioridad ante Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones. Sin embargo, la ida de la final ante las ... germanas supuso el primer revés para la seleccionadora. No por el resultado, un empate a cero, sino por el juego, en el que una pobre versión de las españolas fue muy superada por el combinado local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app