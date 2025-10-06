La Sociedad Deportiva Negreira, el club que vacila al Barcelona, estrella del sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 dejó imágenes llamativas, como la del exbético Sergio León, ahora delantero y capitán del Atlético Palma del Río, el equipo de su pueblo, celebrando el azar de quedar emparejado con los verdiblancos. O el duelo entre los hermanos Mayoral en el Valdemoro-Getafe. Pero si un club fue la estrella en el novedoso sorteo, que tuvo condicionantes geográficos, ese fue la Sociedad Deportiva Negreira.

El nombre de este modesto conjunto que milita el Grupo 1 de la Preferente Autonómica de Galicia, fue de los más nombrados durante la previa y en la mañana del sorteo. El motivo, la coincidencia de su denominación con el apellido de José María Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente de los árbitros y receptor de los pagos del Fútbol Club Barcelona durante años. El gran escándalo que ha sacudido al fútbol español.

Será la primera vez que el club gallego, constituido como tal en 1963, participe en la Copa del Rey. Lo hará después de eliminar en la ronda previa al Textil Escudo cántabro, con el que cayó 2-1 en la ida y al que remontó con un contundente 4-0.

Las bromas comenzaron ya en la rueda de prensa posterior a esa histórica clasificación, cuando el entrenador de la Sociedad Deportiva Negreira, Adrián Vázquez, se pidió jugar contra el Barça. «A ver si hay un pequeño amaño y nos toca contra ellos», lanzó entre risas.

Su rival será la Real Sociedad

Sabía sin embargo el técnico que tan morboso emparejamiento era doblemente imposible. En primer lugar por los criterios geográficos introducidos en este sortero de la primera eliminatoria copera. Y también porque la entidad azulgrana, igual que Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, estaba exenta de esta ronda con motivo de su participación en la próxima Supercopa de España.

Los posibles rivales de la Sociedad Deportiva Negreira sólo podían ser el Celta de Vigo, la Real Sociedad, el Deportivo Alavés y el Real Oviedo, y fueron finalmente los donostiarras los que le cayeron en suerte y visitarán Vila de Negreira en la eliminatoria que se disputará a finales de mes (28-30 de octubre).

La web del equipo gallego explica que «en Negreira, el fútbol no se jugó oficialmente hasta la década de 1960, aunque comenzó a practicarse años atrás, siendo Pirelli el equipo más recordado por los antiguos aficionados de nuestra localidad». Así, «Pirelli se considera el origen de la S.D. Negreira, fundada en 1963».

El hábitat natural de este equipo, que por primera vez se va a enfrentar a un rival de la máxima categoría del fútbol español, fueron durante la mayor parte de su vida las categorías regionales, si bien en la campaña 2005-06 firmó el mayor hito de su historia , disputando la extinta Segunda División B. Una gesta que pretende superar ahora en el torneo del K.O.

Copa del Rey de fútbol 2025-2026 Emparejamientos de la primera ronda: Getxo CD - Deportivo Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega CF - Celta de Vigo

Ourense - Oviedo

Caudal Deportivo - Sporting de Gijón

CD Atlético Tordesillas - Burgos CF

CD Tropezón - CYD Leonesa

Club Portugalete - Valladolid

Náxara CD - SD Eibar

Atlético Astorga FC - CD Mirandés

SD Logroñés - Real Racing Club

UD Sámano - Deportivo de la Coruña

Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - SD Ponferradina

UP Langreo - Racing Club Ferrol

Real Ávila CF - Real Avilés Industrial

UD Ourense - Pontevedra CF

Atlètic San Just FC - RDC Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

CE Atlètic Lleida - Espanyol

CE Constancia - Girona

CD Valle de Egüés - FC Andorra

UD Multilvera - Zaragoza

Utebo FC - SD Huesca

UD Poblense - CE Sabadell FC

CD Ebro - SD Tarazona

Reus FC Reddis - CE Europa

CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona

UE Sant Andreu - CD Teruel

UD Los Garres - Elche CF

Atlético Palma del Río CF - Betis

UD Maracena - Valencia

CD Toledo - Sevilla

Orihuela CF - Levante

CD Ciudad de Lucena - Villarreal

CD Roda - Granada

CD Cieza - Córdoba

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga

CF Lorca Deportiva - UD Almería

UCAM Murcia - Cádiz

Club Atlético Antoniano - CD Castellón

FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC

Torrent CF - Juv. de Torremolinos CF

Puente Genil FC - FC Cartagena

Real Jaén CF - CD Eldense

Real Murcia CF - Antequera CF

CF Inter de Valdemoro - Getafe

CD Yuncos - Rayo Vallecano

CD Azuaga - Leganés

UD San Fernando - Albacete

CD Extremadura - UD Las Palmas

CDA Navalcarnero - AD Mérida

Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza

RSD Alcalá - CD Tenerife

CD Guadalajara - CP Cacereño

Detrás tendrá a una localidad de unos de unos 6.500 habitantes, situada a apenas 20 kilómetros de Santiago de Compostela, que seguramente llenarán el estadio municipal Jesús García Calvo, con capacidad para 2.000 personas y terreno de juego de hierba natural.

Por supuesto recibirán también el apoyo de los aficionados más jocosos del resto de España, aquellos que acogerían de muy buen grado un duelo directo en las próximas rondas del torneo entre la SD Negreira y el Fútbol Club Barcelona.