La Sociedad Deportiva Negreira, el club que vacila al Barcelona, estrella del sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 dejó imágenes llamativas, como la del exbético Sergio León, ahora delantero y capitán del Atlético Palma del Río, el equipo de su pueblo, celebrando el azar de quedar emparejado con los verdiblancos. O el duelo entre los hermanos Mayoral en el Valdemoro-Getafe. Pero si un club fue la estrella en el novedoso sorteo, que tuvo condicionantes geográficos, ese fue la Sociedad Deportiva Negreira.
El nombre de este modesto conjunto que milita el Grupo 1 de la Preferente Autonómica de Galicia, fue de los más nombrados durante la previa y en la mañana del sorteo. El motivo, la coincidencia de su denominación con el apellido de José María Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente de los árbitros y receptor de los pagos del Fútbol Club Barcelona durante años. El gran escándalo que ha sacudido al fútbol español.
Será la primera vez que el club gallego, constituido como tal en 1963, participe en la Copa del Rey. Lo hará después de eliminar en la ronda previa al Textil Escudo cántabro, con el que cayó 2-1 en la ida y al que remontó con un contundente 4-0.
Las bromas comenzaron ya en la rueda de prensa posterior a esa histórica clasificación, cuando el entrenador de la Sociedad Deportiva Negreira, Adrián Vázquez, se pidió jugar contra el Barça. «A ver si hay un pequeño amaño y nos toca contra ellos», lanzó entre risas.
Su rival será la Real Sociedad
Sabía sin embargo el técnico que tan morboso emparejamiento era doblemente imposible. En primer lugar por los criterios geográficos introducidos en este sortero de la primera eliminatoria copera. Y también porque la entidad azulgrana, igual que Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, estaba exenta de esta ronda con motivo de su participación en la próxima Supercopa de España.
Los posibles rivales de la Sociedad Deportiva Negreira sólo podían ser el Celta de Vigo, la Real Sociedad, el Deportivo Alavés y el Real Oviedo, y fueron finalmente los donostiarras los que le cayeron en suerte y visitarán Vila de Negreira en la eliminatoria que se disputará a finales de mes (28-30 de octubre).
El Árbitro de ABC
Jornada de pícaros, que ganan la partida a los colegiados: «Exagera mucho Vinícius»Martínez Montoro
La web del equipo gallego explica que «en Negreira, el fútbol no se jugó oficialmente hasta la década de 1960, aunque comenzó a practicarse años atrás, siendo Pirelli el equipo más recordado por los antiguos aficionados de nuestra localidad». Así, «Pirelli se considera el origen de la S.D. Negreira, fundada en 1963».
El hábitat natural de este equipo, que por primera vez se va a enfrentar a un rival de la máxima categoría del fútbol español, fueron durante la mayor parte de su vida las categorías regionales, si bien en la campaña 2005-06 firmó el mayor hito de su historia , disputando la extinta Segunda División B. Una gesta que pretende superar ahora en el torneo del K.O.
Copa del Rey de fútbol 2025-2026
Emparejamientos de la primera ronda:
Getxo CD - Deportivo Alavés
SD Negreira - Real Sociedad
Puerto de Vega CF - Celta de Vigo
Ourense - Oviedo
Caudal Deportivo - Sporting de Gijón
CD Atlético Tordesillas - Burgos CF
CD Tropezón - CYD Leonesa
Club Portugalete - Valladolid
Náxara CD - SD Eibar
Atlético Astorga FC - CD Mirandés
SD Logroñés - Real Racing Club
UD Sámano - Deportivo de la Coruña
Numancia - Arenas Club
UD Logroñés - SD Ponferradina
UP Langreo - Racing Club Ferrol
Real Ávila CF - Real Avilés Industrial
UD Ourense - Pontevedra CF
Atlètic San Just FC - RDC Mallorca
CD Sant Jordi - Osasuna
CE Atlètic Lleida - Espanyol
CE Constancia - Girona
CD Valle de Egüés - FC Andorra
UD Multilvera - Zaragoza
Utebo FC - SD Huesca
UD Poblense - CE Sabadell FC
CD Ebro - SD Tarazona
Reus FC Reddis - CE Europa
CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona
UE Sant Andreu - CD Teruel
UD Los Garres - Elche CF
Atlético Palma del Río CF - Betis
UD Maracena - Valencia
CD Toledo - Sevilla
Orihuela CF - Levante
CD Ciudad de Lucena - Villarreal
CD Roda - Granada
CD Cieza - Córdoba
CD Estepona Fútbol Senior - Málaga
CF Lorca Deportiva - UD Almería
UCAM Murcia - Cádiz
Club Atlético Antoniano - CD Castellón
FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC
Torrent CF - Juv. de Torremolinos CF
Puente Genil FC - FC Cartagena
Real Jaén CF - CD Eldense
Real Murcia CF - Antequera CF
CF Inter de Valdemoro - Getafe
CD Yuncos - Rayo Vallecano
CD Azuaga - Leganés
UD San Fernando - Albacete
CD Extremadura - UD Las Palmas
CDA Navalcarnero - AD Mérida
Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina
CD Quintanar del Rey - UD Ibiza
RSD Alcalá - CD Tenerife
CD Guadalajara - CP Cacereño
Detrás tendrá a una localidad de unos de unos 6.500 habitantes, situada a apenas 20 kilómetros de Santiago de Compostela, que seguramente llenarán el estadio municipal Jesús García Calvo, con capacidad para 2.000 personas y terreno de juego de hierba natural.
Por supuesto recibirán también el apoyo de los aficionados más jocosos del resto de España, aquellos que acogerían de muy buen grado un duelo directo en las próximas rondas del torneo entre la SD Negreira y el Fútbol Club Barcelona.
