Simeone carga con dureza contra Courtois: «Hay que sancionar al que provoca»

AT. MADRID 1 - REAL MADRID 1

El derbi quedó marcado por la suspensión temporal debido al lanzamiento de objetos desde el fondo sur a Courtois. Una circunstancia que provocó que Simeone mostrara tras el encuentro su faceta más airada, una cara que no acostumbra a asomar. Su discurso consistió en condenar el lanzamiento de objetos, pero sobre todo, criticar con dureza la actitud del belga al celebrar el tanto de Militao con la mirada en la zona en la que se ubica el Frente Atlético, e incluso, pedir que sea sancionado por provocar a la afición rojiblanca.

Aseguró que «no está bien» que haya gente que lance mecheros, algo que, Simeone quiso recordar, le sucedió precisamente a Courtois en el Bernabéu cuando defendía los colores colchoneros, a lo que añadió: «Pero tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando provocamos a la gente. La gente se enoja, claro, no tiene otra forma de hacerlo que de mala manera. Podemos ayudar más y no lo hacemos».

Unos minutos después, tras pasar por el vestuario, no se enfrió, sino que fue más allá y pidió, además de que los culpables de los lanzamientos sean identificados, un castigo ejemplar para el portero del Madrid. «No necesitamos esa gente en la tribuna, necesitamos la gente que piensa en el club y en el equipo. Pero eso no justifica generar las situaciones que se generaron. También podemos empezar a sancionar a los que provoquen, así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que provoca», sentenció el argentino.

Por su parte, Koke fue menos vehemente que su técnico a la hora de criticar la actitud de su excompañero, pero también lo hizo. El capitán rojiblanco pidió a Courtois más inteligencia en su forma de celebrar. «Ha sido un momento de mucha tensión. No puede pasar esto en un campo de futbol. Somos profesionales y tenemos que saber dónde estamos y ser inteligentes. Por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir. Pero nosotros como jugadores tenemos que ser más inteligentes.», concluyó.

Condena del Atlético de Madrid

Después de las declaraciones de los protagonistas, el Atlético de Madrid, a través de un comunicado, condenó el lanzamiento de objetos, no hizo ninguna referencia al portero del Madrid e informó de que se encuentra trabajando en la localización de los culpables, uno de los cuales ya fue identificado.

«El Atlético de Madrid quiere mostrar su rechazo por el lanzamiento de objetos que se ha producido desde una parte de la grada del fondo sur en el minuto 68 del encuentro ante el Real Madrid. Desde el mismo momento en el que se produjeron dichos lanzamientos, el departamento de Seguridad del club está trabajando junto a la Policía para la localización de los implicados, uno de los cuales ya ha sido identificado. El club aplicará el régimen interno previsto para casos muy graves a las personas que hayan estado implicadas en este incidente.

Estas actitudes no tienen cabida en el fútbol y manchan la imagen de un estadio que ha vivido un ambiente espectacular con más de 70.000 espectadores en sus gradas y que han mostrado un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría».