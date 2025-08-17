Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Última hora
España acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

Fútbol

Siete toques y dos taconazos: el golazo del Deportivo que ha dado la vuelta al mundo

El equipo de Antonio Hidalgo comienza la Liga Hypermotion con tres puntos y con un fútbol vistoso y dominante

El Sevilla recibe 300.000 euros por el fichaje de Luismi por el Dépor

Mario Soriano celebra su primer gol de la temporada
Mario Soriano celebra su primer gol de la temporada REDES SOCIALES

Eduardo R. Barrero

El Deportivo de La Coruña inauguró la temporada con un auténtico golazo que quedará en la memoria de los aficionados. El equipo de Antonio Hidalgo arrancó su camino con paso firme en un feudo complicado como Los Cármenes, donde firmó un fútbol vistoso y ... dominador. La obra maestra llegó en el minuto 43, en una jugada coral que recordó al mejor Brasil del «jogo bonito».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app