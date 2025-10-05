Suscribete a
Sevilla
Sevilla
  • Alexis (12')
1
0
1ª parte
FC Barcelona
FC Barcelona

LaLiga EA Sports. Jornada 8 Domingo 05/10 16:15h. Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

La LIga

Sevilla - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 8

13'Icono
¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha.
12'
Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.
11'
Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.
10'
Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.

8'Icono
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
8'Icono
Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'Icono
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.
3'Icono
Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.

Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

