Sevilla - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 8

13'¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha.
12'Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.
11'Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.
10'Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.
8'Falta de Ronald Araujo (Barcelona). 8'Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva. 3'Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín. 3'Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
