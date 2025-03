Tebas: «El derbi sevillano será un acontecimiento mundial»

S ólo unos segundos después de escuchar al presidente de LaLiga, Javier Tebas (San José de Costa Rica, 1962), se entiende que el día se le debe de quedar corto. Lleva en el cargo desde 2013. Habla rápido, queriendo llegar a todo. En ... media hora tiene una reunión; dos horas después, otra. Mientras tanto, su teléfono no para de sonar. Es la vida del presidente de la patronal del fútbol español. El cansancio lo suple con la ilusión. Pasa de un tema a otro; pide unos segundos y responde ilusionado cuando oye las palabras «El Gran Derbi».

«Es verdad que hay también otros partidos interesantes, pero desde un principio creímos conveniente que fuera el Sevilla-Betis el que abriera de nuevo LaLiga. El derbi sevillano es especial, único», declara Tebas a ABC de Sevilla en un primer momento. Además del duelo de la ciudad hispalense, en la jornada número 28 se celebrará el derbi valenciano y en San Mamés habrá un interesante Athletic-Atlético:«No, no. Siempre pensamos en el derbi. Es un encuentro especial y entendimos que el Sevilla-Betis era el duelo ideal para nuestra vuelta a la competición ».

Tebas tiene ganas de fútbol y no pone pegas en reconocer que ya lleva unos días imaginándose la salida al campo de los dos equipos. Mucho tiempo esperando, apunta. También, mucho trabajo. «Claro que a mí lo que me gustaría es que los aficionados pudieran estar en las gradas (reflexiona en voz alta sin ni siquiera preguntarle por la situación)», sostiene. Tebas entiende las claves del momento y apunta que habrá tiempo para dar pasos adelante con la afición en los estadios. Pide margen para ello, el mismo que pidió cuando se suspendió LaLiga y su vuelta era entonces toda una constante incertidumbre:«Hoy por hoy, la situación es la que es… Hay que aceptarlo. Es la realidad y ante ello no podemos hacer nada. Queríamos volver y ahora ya estamos muy cerca; apenas faltan unos días. Llevamos meses esperando este momento. Luego, ya veremos si vamos dando los pasos que todos queremos. Yo, de verdad, espero que a partir de la próxima temporada ya pueda haber aficionados en los estadios », sentencia ilusionado pensando en el futuro.

El presidente de LaLiga retrocede y vuelve a hablar del derbi sevillano. Es el presente. Lo de ahora. El tema le gusta, y, con los contactos que ha tenido con los dos clubes durante todo este tiempo, está más que orgulloso y satisfecho. A pesar de las numerosas reuniones que tiene por delante y que el teléfono no para de sonarle, el duelo de la ciudad hispalense le apasiona. «Todos estamos en el mismo barco. El Sevilla, el Betis, LaLiga, todos los clubes, todos. Nos necesitamos. Y los contactos con los dirigentes de los dos clubes sevillanos han sido y están siendo muy positivos . Vamos en la misma dirección y el camino ahora es El Gran Derbi», manifiesta.

Tebas sostiene que el jueves se vivirá un día histórico en Sevilla, y no sólo por el hecho de que el partido se jugará a puerta cerrada. «Será el derbi más visto de la historia, no sólo en España, sino en el resto del mundo. Entiendo que el Sevilla-Betis del jueves va a ser un acontecimiento mundial . El mundo mira LaLiga. El mundo mirará a Sevilla en la vuelta a la competición. Estamos todos ilusionados. Ya de por sí, los encuentros del Sevilla y el Betis generan expectación. Suelen estar entre los equipos con más audiencia en LaLiga. Ahora, con el derbi, y con la vuelta al fútbol tras varios meses, las expectativas son muy altas en este sentido».

Repercusión internacional

Tebas aprovechó para resaltar el impacto internacional de los partidos de LaLiga: «Tenemos presencia en prácticamente el 95% de los países del mundo. En todos los lugares conocen la pasión de nuestro fútbol. Hay que pensar que son millones y millones de personas las que disfrutan con nuestros equipos». El presidente de LaLiga destacó que sólo en Europa , por ejemplo, el derbi podrá verse en casi 40 países . Para entender la magnitud y el momento sin precedente para el fútbol en Sevilla en particular y en España en general basta con apuntar que únicamente trece países del mundo se quedan sin señal del Sevilla-Betis .

Además del sentido homenaje a Antonio Puerta en el minuto 16 en el Sánchez-Pizjuán, Tebas señala que en los once partidos de la jornada habrá un recuerdo en el minuto 20 para todas aquellas personas que han hecho una España un poco mejor en la crisis del coronavirus, caso de los sanitarios, los policías, los farmacéuticos... «Hay un programa preparado para ello con la idea, igual que se hizo de manera espontánea en cada casa a las 20 horas. Un aplauso infinito ». Los jugadores del Sevilla y Betis serán los primeros en vivir esta iniciativa. El encuentro no se parará, pero se escucharán aplausos. Mucha emoción.

«Trabajamos en el escenario que tenemos. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí hay situaciones que valoramos para tratar de rendir homenajes a quienes lo merecen. El primer encuentro en el que se verá en LaLiga será en el Sevilla-Betis. Estamos trabajando para que todo salga bien; luego, lo que todos queremos, es que haya un buen espectáculo de fútbol », subraya orgulloso Tebas. La luz ya se ve. Y el Sánchez-Pizjuán está preparado para que Mateu Lahoz, colegiado del derbi, abra infinitas ilusiones. Sevillistas y béticos esperan. El mundo espera.