El regreso del fútbol, más por el aspecto mental que por el físico

El fútbol en España va a volver. O al menos, las altas esferas de quienes rigen los destinos futbolísticos de la Primera y la Segunda división pretenden eso a toda costa. La maquinaria ha arrancado con los test de detección del COVID-19 , unos exhaustivos reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamientos a nivel individual de los equipos de LaLiga. En lo que concierne a los primeros equipos sevillanos, el Sevilla regresó a los entrenamientos individuales en la mañana del viernes , mientras que hoy domingo tiene previsto hacerlo el Betis .

Es por eso que, dentro del debate que está habiendo en torno a la vuelta del balompié y el hecho de cómo afrontarán mental y físicamente los profesionales el regreso, en ABC de Sevilla hemos querido conocer la opinión de Joaquín Caparrós , exentrenador del Sevilla hasta en tres etapas, y de Fernando , jugador del Real Betis entre 2002 y 2008, sobre cómo afrontarán mental y físicamente los futbolistas y los entrenadores el regreso del balompié nacional.

Caparrós asegura que « el equipo que esté mejor mentalizado en esta fase previa a la competición, llegará mejor . Los jugadores físicamente estarán bien. Lo importante es que tienen que saber afrontar el hecho de que se va a jugar a puerta cerrada, que es una situación totalmente nueva para todos. Y van a volver con un primer partido en el que todos, no sólo en el caso de Sevilla por el derbi, se jugarán tres puntos muy importantes que les van a dar la vida. Creo que el arranque de estas once jornadas son como un inicio de LaLiga, pero hay una diferencia muy grande que hace que todo sea distinto, que es el hecho de jugar a puerta cerrada . El equipo que sea fuerte mentalmente a nivel individual y colectivo tendrá mucho hecho. Esos partidos que un equipo empieza perdiendo, que su afición lo levanta y lo termina remontando. Eso ahora no lo va a haber. El equipo que mejor afronte esta situación y que lo haya entrenado, porque este tipo de situaciones también se entrenan. Es que, mentalmente, un jugador ha podido tener alguna desgracia en su familia o en su entorno más cercano y ahora se tiene que preparar para saltar a un terreno de juego e intentar ganar tres puntos para su equipo. Eso es muy duro y hay que trabajarlo», señala el ahora seleccionador de Armenia.

En relación al capítulo físico, el utrerano piensa que «en el aspecto físico los jugadores dentro de lo que cabe están en su peso de competición, han estado entrenándose con las herramientas y las pautas que les han marcado sus preparadores físicos, y la alimentación la han tenido correcta. El futbolista es profesional y en los últimos años han estado de vacaciones y en general han vuelto en su peso. O han tenido competición con sus selecciones, con menos tiempo de vacaciones y han vuelto en su tono habitual. Y luego a lo mejor por contrato han tenido que ir a Arabia o Estados Unidos sin tener los días de entrenamientos y ha ido obligado… Insisto en que tienen que saber afrontar mentalmente la competición a puerta cerrada. Porque están acostumbrados a entrenamientos sin público o partidillos, pero no a partidos oficiales . Son tres puntos que pueden ser la vida».

Por su parte, Fernando explica que «normalmente, un profesional del fútbol no suele estar dos meses parado como ha estado hasta ahora. Si a eso le sumas la incertidumbre que hay en cuanto a fechas y lo atípico de esta situación, evidentemente afectará a los profesionales. Para mí, más a nivel mental que físico . Porque serán dos partidos semanales, que tendrán una exigencia física y mental mayor. En un mes y medio se debe definir todo. Puede haber equipos que estaban rindiendo por debajo de lo que se esperaba de ellos, otros que estaban dando un rendimiento por encima de sus posibilidades, otros con más jóvenes u otros con más veteranos. Esto puede ser una incógnita para todos y dependerá de cada club y cada equipo. Siempre digo que ganar invita a ganar, así que empezar bien será fundamental . Siempre se trabaja mucho mejor cuando vienes de un resultado positivo, tienes menos dudas. También ha cambiado que el jugador en verano pide dos semanas al menos de desconexión absoluta para estar de vacaciones y que yo sepa hasta ahora no han estado de vacaciones, sino en sus casas trabajando individualmente. Y eso no es desconectar como en un periodo habitual», finaliza.

El derbi: «El factor local/visitante puede perderse al jugarse a puerta cerrada»

Si la vuelta a la competición se produce lo hará, nada más y nada menos, que con un derbi Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán. Pero con uno de los alicientes más importantes en este tipo de partidos, las aficiones, sin poder acceder al recinto sevillista para alentar a sus respectivos equipos. Caparrós piensa que «el derbi está ahí, que será algo raro. Pero lo más es afrontar la competición. No vale decir ‘me tengo que adaptar’. Cuando el jugador dice eso al inicio de competición es porque tiene aún tiempo de coger ritmo y adaptarse. Aquí no te vale que falta ritmo. El que diga que hay que esperar se queda con la miel en la boca ». Por su parte, Fernando opina del enfrentamiento de máxima rivalidad que «es cierto que será un derbi atípico, sin público en la grada. Estoy expectante a ver cómo reaccionan, porque a lo mejor el factor local/visitante se perderá. Tener la presión de tu afición siempre te empuja a esa responsabilidad de tener que ofrecer un resultado positivo», sentencia el malagueño.

