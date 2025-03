La precisa irrupción de Gavi, un talento sevillano

Una estrella en Los Palacios

La provincia de Sevilla vuelve a colocar en el escaparate de la impaciencia uno de los deportistas que rige la actualidad a nivel nacional: «Para Los Palacios es un orgullo tener un referente así en lo más alto del fútbol español. Tanto para nosotros como para el club. Lo tenemos muy presente en este pueblo tan pequeño. No llegamos a 40.000 habitantes. Creíamos que Gavi iba a llegar, lo que no esperábamos es que lo hiciera tan rápido », declara Campón, consciente de que lo difícil de demostrar un nivel tan alto no es otra cosa que mantenerlo. «Cuando cumpla 20 años parecerá que lleva muchos años jugando en LaLiga. Ahora buscará un hueco en la primera plantilla del Barcelona, y en ese sentido hay que darle mérito a Koeman, que ha apostado por él pese a todas las bajas. A él le han abierto una puerta maravillosa para que debute y demuestre el potencial que tiene. Ha acertado y ha tapado muchas bocas porque ha tenido muchas críticas en la selección. Y todavía le queda por demostrar todo el potencial que tiene».