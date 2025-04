Pablo Lozano: «Vamos a colaborar en todo en lo que podamos con nuestra sociedad, es nuestra obligación»

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía las instalaciones médicas y deportivas que tiene en seis provincias de la comunidad autónoma para colaborar en la lucha contra la pandemia Covid-19 (coronavirus) . De esta forma, tres instalaciones sanitarias: una clínica en Córdoba y dos ambulatorios , uno en Jaén y otro en Sevilla , podrán ser utlizadas por la Junta de Andalucía para servicios de urgencia, diagnóstico y tratamiento contra el coronavirus o para el mantenimiento de pacientes no graves.

El presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano , explicaba a ABC de Sevilla las gestiones que han venido haciendo en los últimos días para poder ofrecer sus instalaciones sanitarias a la Junta de Andalucía. «Recogiendo el guante de lo que dijo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hace unos días y de la iniciativa que están tomando muchos clubes, nos pusimos a trabajar el pasado miércoles en ello. Lo primero que hemos tenido que hacer es hablar con las empresas que gestionan mediante un concierto nuestras instalaciones sanitarias y a las cuales quiero mostrar mi agradecimiento por las facilidades que nos han dado. El pasado sábado terminamos de confeccionar un acuerdo para poner a disposición de la Junta de Andalucía nuestras clínicas e hicimos un estudio a través de nuestros servicios médicos de los servicios que se pueden prestar en nuestras instalaciones sanitarias. Cuando se lo comuniqué a José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, nos agradeció la iniciativa. Por supuesto, en todo en lo que pueda colaborar el fútbol andaluz con nuestra sociedad, vamos a hacerlo. Es nuestra obligación y tenemos que estar a la altura», aseguraba el máximo dirigente del fútbol andaluz.

Pablo Lozano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, posa en la sede del ente federativo en Sevilla Rocío Ruz

En cuanto a las instalaciones deportivas, el presidente de la RFAF, Pablo Lozano, cree que pueden servir para acoger a pacientes con diagnóstico leve, como se ha reconvertido el pabellón madrileño de IFEMA, en Madrid. «También, viendo que ya se están acondicionando todo tipo de pabellones y otras instalaciones deportivas, hemos hecho un estudio de nuestras instalaciones deportivas para ponerlas a disposición de la Junta de Andalucía. Tenemos seis instalaciones deportivas propias en cinco provincias y estamos encantados de ofrecerlas para todo lo que se puedan utilizar», afirmaba el presidente de la RFAF.

En cuanto a cómo están viviendo en la RFAF la crisis por el Covid-19 (coronavirus), el máximo dirigente del ente federativo exlica que no han dejado de trabajar y que, aunque ahora mismo no sea lo prioritario, están confeccionando los calendarios para cuando se pueda reanudar la actividad deportiva. «Actualmente, y con todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer videoconferencias y llamadas. No hemos parado de trabajar , aunque lo hacemos a distancia. Estamos totalmente conectados al mundo a través del teléfono y del correo electrónico. Estoy manteniendo contacto con compañeros de la RFEF, de la RFAF... estamos trabajando y elaborando todo tipo de calendarios para que cuando se pueda volver a jugar, tengamos ya cualquier posible escenario preparado para tener un plan de competición . Ya sea de cada provincia de Andalucía, de las competiciones regionales o autonómicas... ese ha sido el trabajo de toda la semana pasada», finalizaba Pablo Lozano.