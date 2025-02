Las historias de Irene Guerrero y Olga Carmona, las sevillanas que buscan la gloria con España en el Mundial femenino 2023

Sevilla estará más que representada en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda que ha comenzado esta mañana con el encuentro inaugural entre el combinado neozelandés y la selección noruega. En tierras oceánicas, la selección de Jorge Vilda buscará su primer estrella tras caer ante EEUU en la última edición celebrada en Francia 2019. Esta vez, a diferencia de hace cuatro años, hay dos sevillanas entre las convocadas, con pasado sevillista y bética , teniendo además un rol importante. La lateral zurda, Olga Carmona , y la centrocampista y una de las capitanas, Irene Guerrero . Las actuales jugadoras de Real Madrid y Atlético de Madrid respectivamente, comenzarán su primera andadura mundialista el próximo viernes ante Costa Rica, a las 09:30 hora peninsular . Las hispalenses se han ganado a pulso la llamada del seleccionador nacional tras responder con creces en los amistosos de 2023 y realizar una gran temporada en la Liga F con sus equipos, a pesar de las irregularidad por las lesiones, en el caso de Irene Guerrero, durante distintas fases del curso.

Olga Carmona García (Sevilla, 2000 ) disputará su primer Mundial tras convertirse en los últimos años en una de las habituales en la lista de Jorge Vilda . La lateral zurda sevillana, desde su llegada al Real Madrid CF, ha cobrado protagonismo en la selección española hasta convertirse en una de las fijas para el seleccionador nacional. Tanto es así, que la exsevillista ha disputado los seis de los siete partidos disputados de la selección en este 2023 . Pero, para irse a los inicios de la hispalense en el mundo del fútbol, hay remontarse hasta el año 2006. Olga Carmona comenzó a jugar con seis años en el Sevilla Este , jugando con el equipo de los chicos durante sus primeros años. Sin embargo, la sección femenina del Sevilla FC no tardó mucho en percatarse del potencial de Olga. La sevillana realizó las pruebas con la entidad nervionense poco después, en 2007 . De esta forma, la actual internacional española comenzó su periplo de 13 años en el Sevilla FC . Tras ir ascendiendo y pasando por los distintos escalafones inferiores del conjunto rojiblanco, Olga Carmona debutó con el primer equipo en la segunda división del fútbol femenino español en el curso 16/17 marcando nueve goles en once encuentros con el primer equipo hispalense. Tras ello, disputó tres campañas con el Sevilla FC en la antigua Liga Iberdrola consiguiendo en las tres campañas la permanencia. Sin embargo, en el verano de 2020, Olga Carmona dejó la institución sevillista para dar el paso al nuevo proyecto del Real Madrid tras comprar al Tacón. La hispalense rindió con creces en Valdebebas y captó la atención de un Jorge Vilda que comenzó a convocarla para la selección absoluta. Tras ello, Olga comenzó a cosechar éxitos con el conjunto blanco, jugando encuentros de UEFA Champions League o yendo a la Eurocopa de Inglaterra 2022. Ahora, a sus 23 años, tras convertirse en una fija para Vilda, buscará la primera estrella de la selección española.

Irene Guerreo Sanmartín (Sevilla, 1996) , junto a Olga Carmona, son las dos sevillanas que representarán a España en la cita mundialista de Australia y Nueva Zelanda. La hispalense no ha tenido un año sencillo en el previo al Mundial , teniendo una compleja temporada en el Atlético de Madrid, tanto a nivel individual con falta de continuidad por las lesiones , como a nivel colectivo por el cuarto puesto de las colchoneras, que no le permitirán disputar la próxima temporada la Champions League . No obstante, Irene se ha convertido en una de las fijas en las convocatoria de Jorge Vilda, pese a la extrema competencia en la medular de la selección nacional. Tanto es así, que que Irene ha sido designada como una de las capitanas para este Mundial . Asimismo, la sevillana en el presente curso ha disputado cinco de los siete partidos amistosos con el combinado nacional, anotando inclusive en la goleada a Panamá. No obstante,, para remontarse a los primeros años de Irene Guerrero hay que irse hasta otro club formativo del este de la ciudad, el San Roque Balompié . La bética comenzó allí su trayectoria en el fútbol hasta que dio el paso al Sevilla FC, ya que, como comentó en una entrevista: «Jugué en el Sevilla porque no existía el Betis Féminas». Poco después Irene recibió la llamada de una leyenda del conjunto verdiblanco, Rafael Gordillo, el cual la reclutó para unirse al proyecto femenino del Real Betis Balompié . Algo que Irene no se pensó «ni dos veces». La medular bética fue escalando por los distintos equipos de la entidad heliopolitana hasta el curso 16/17, cuando debutó con el primer equipo en la primera división del fútbol nacional. La sevillana disputó cuatro temporadas defendiendo los colores del Real Betis Balompié hasta que recibió la llamada de uno de los gigantes del fútbol femenino español, el Levante UD . La hispalense firmó por el conjunto granota y disputó dos campañas como en el equipo levantinista, 46 encuentros en dos campañas. No obstante, hace aproximadamente un año volvió a cambiar de aire para llegar al Atlético de Madrid donde este curso ha disputado su primer curso como colchonera a sus 26 años.