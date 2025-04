«¿En serio hay que felicitar a un club corrupto y ladrón?»: monumental cabreo de la afición del Espanyol

Las rivalidades deportivas más encarnizadas no entienden de guiños diplomáticos. Los propietarios chinos del Real Club Deportivo Espanyol parecen obviar esta premisa, desconocen la tensa relación existente históricamente con el vecino Fútbol Club Barcelona o, lo más probable, les da igual lo primero y lo segundo. Por eso, el sábado por la noche, minutos después de que el equipo azulgrana se proclamara campeón de la Copa del Rey, en la cuenta oficial de la entidad blanquiazul fue publicado un mensaje felicitando al conjunto blaugrana por el recién logrado título.

A partir de ahí, centenares de aficionados pericos han respondido a su club mostrando mayoritariamente su enfado y exigiendo a los responsables de comunicación que borrasen el mensaje.

Unos cuantos seguidores espanyolistas señalan directamente al CEO (director ejecutivo) del Espanyol, el chino Mao Ye Wu, a quien tildan desde hace tiempo se simpatizante barcelonista.

Esa profunda indignación general se resume en el contundente mensaje de Robert Hernando, antiguo miembro del Consejo Directivo del Espanyol: «Me da vergüenza este RCD Espanyol. ¿En serio hay que felicitar a un club corrupto y ladrón? ¿A una entidad que se ha pasado la vida intentado hacernos la vida imposible? Es increíble, la distancia entre los que gobiernan y el sentimiento de la mayoría de la afición. ¡Lamentable!

Me da vergüenza este @RCDEspanyol ¿En serio hay que felicitar a un club corrupto y ladrón? ¿A una entidad que se ha pasado la vida intentado hacernos la vida imposible? Es increíble, la distancia entre los que gobiernan y el sentimiento de la mayoría de la afición. #rcde… https://t.co/hGgFtJyNHV — Robert Hernando (@roberthernando) April 27, 2025

Y entre el resto de numerosas críticas, las siguientes: «¿Pero que hacéis?»; «alguien que no te respeta, te odia y que a la que puede te hunde, no merece nuestra atención ni respeto. Mucho trabajo por hacer dentro del club…»; «no doy crédito»; y «os recuerdo que esta gente no deja entrar a nuestros aficionados a su campo. Pediría el despido inmediato del insensato que ha escrito esto pero, dado el nepotismo que impera en el club, seguro que es pariente de algún ex directivo o ex futbolista, o las 2 cosas a la vez. Penoso».

De momento, el mensaje sigue publicado. Y el jueves 15 de mayo, el Espanyol recibe en su estadio al Barcelona en el partido correspondiente a la 36ª jornada de Liga.