Sergio Rico: «Es prácticamente un milagro que pueda estar así»

El 18 de agosto fue el día en el que Sergio Rico recibió el alta y abandonó el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Casi tres meses habían transcurrido desde el accidente sufrido en la aldea de El Rocío. Sergio Rico sigue con la recuperación, tal y como ha confirmado en una entrevista en Canal + Foot en la que expresó sus sensaciones después de lo ocurrido a finales del mes de mayo.

«Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida», dice Sergio Rico.

«Sinceramente, no recuerdo bien los primeros momentos, pero bueno, mi mujer me contaba anécdotas del hospital. A los doctores les pregunté lo primero que si podía volver a jugar al fútbol, y me decía el doctor sorprendido: 'Pero bueno, si te acabas de despertar, has tenido un accidente bastante grave'. Y yo: »¿Puedo jugar al fútbol?«. Me dijo que sí y ya ahí respiré mucho más tranquilo, y la verdad es que casi salto en la cama del hospital. La vida es muy importante, nadie quiere morirse», comenta el guardameta en el transcurso de la entrevista.

Sergio Rico afirma que «me siento muy bien, estoy recuperando toda la masa muscular y el peso que perdí, que fueron 20 kilos. En mi vida no hay consecuencias, no tengo secuelas, la memoria está bien, el habla también... Los médicos incluso podían decir algo del equilibro, pero lo tengo perfecto. La verdad es que es prácticamente un milagro que pueda estar así».

En cuanto al futuro inmediato se refiere, el guardameta comenta que «si Dios quiere y va todo bien, esperemos que pueda volver a final de mes de febrero. Es el objetivo principal, volver a la competición, volver al equipo. Es verdad que acabamos contrato a final de esta temporada, eso ya queda es una decisión del club, si ampliar o no; ojalá que sí, a mí me encantaría, estoy muy a gusto en París, he recibido muchísimo cariño y a mí me encantaría devolverlo con mi trabajo. Ojalá pueda estar muchos años más en París».