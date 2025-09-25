La noche de pesadilla de Sergio Ramos en México: Panenka fallado, set en contra y pulla de su entrenador

Quizás inspirado por el lanzamiento de Kylian Mbappé desde el punto de penalti del Ciutat de Valencia este mismo fin de semana, que supuso el gol del 1-3 del Real Madrid ante el Levante, Sergio Ramos se acabó convirtiendo en protagonista de la derrota de su equipo, el Rayados de Monterrey, frente al Toluca en la jornada 10 de la Liga MX.

Como tantas otras veces durante su carrera, el central andaluz eligió disparar al estilo Panenka. El marcador del estadio Nemesio Diez ya estaba a su favor (0-1) y esta estrategia le había dado éxitos anteriormente en sus duelos directos con los porteros rivales. Sin embargo en esta ocasión Hugo González le adivinó la intención y evitó el tanto.

El lamento del futbolista español fue inmediato, pero iría incluso a más con el paso de los minutos. Ya tras la parada de su guardameta el Toluca estuvo a punto de empatar el choque con un vertiginoso contraataque. No lo hizo, pero lo que quedó claro es que el fallo del penalti supuso un punto de inflexión, pues el duelo acabó con un contundente 6-2 a favor del Toluca.

Palo de su entrenador

Así lo vio Doménec Torrent, entrenador del Rayados de Monterrey, que en su análisis del partido ante la prensa confesó que el fallo de Sergio Ramos la dinámica cambió de forma radical, quizás en un toque de atención indirecto hacia su central.

«Nos vamos disgustados porque hemos empezado el partido muy bien, hemos sido superiores en los primeros 20 minutos, jugando bien al futbol, haciendo acciones de gol… pero a partir del penalti todo cambió. De un equipo que se encontraba cómodo, que éramos nosotros, dominando el partido, pasas a todo lo contrario», desgranó.

«Estamos muy enojados. Sabemos que no lo hemos hecho bien, durante 60 minutos te diría. Dentro de lo que pasó es Liga y son tres puntos, pero no gusta a nadie recibir no 6, 3... No sé si en mi carrera me ha pasado una cosa de estas», se lamentó el técnico de los Rayados.

El fallo de Sergio Ramos desde el punto fatídico es el primero desde el 14 de noviembre de 2020. Aquel día, ante Suiza en St. Jakob Park y en el marco de la Nations League, el andaluz erró dos lanzamientos de penalti. Su verdugo entonces fue Sommer.