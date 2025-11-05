Suscribete a
La selección presenta su revolucionaria camiseta para el Mundial 2026

Está previsto que el equipo de De la Fuente estrene la equipación el martes 18 de noviembre ante Turquía en La Cartuja

Cambio en la equipación de España

Lamine, con la nueva camiseta de la selección
La selección española ya tiene nueva equipación con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, a expensas de que el equipo de Luis de la Fuente logre su clasificación. Si gana el próximo partido en Georgia (día 14 de noviembre) ... lo tendrá hecho y sellado, y podría celebrar en Sevilla ante Turquía (18 de noviembre) la clasificación.

