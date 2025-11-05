La selección presenta su revolucionaria camiseta para el Mundial 2026

La selección española ya tiene nueva equipación con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, a expensas de que el equipo de Luis de la Fuente logre su clasificación. Si gana el próximo partido en Georgia (día 14 de noviembre) ... lo tendrá hecho y sellado, y podría celebrar en Sevilla ante Turquía (18 de noviembre) la clasificación.

Precisamente será en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja cuando la selección vista por primera vez la nueva camiseta para la cita mundialista. El partido también podría ser un todo o nada para el equipo de De la Fuente si no gana en Georgia y Turquía se impone a Bulgaria.

La primera equipación de Adidas para 2026 presenta un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación se refleja en la palabra 'España' escrita en la parte trasera del cuello.

La colección combina identidades visuales históricas y tradiciones de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del Mundial.

Las camisetas también presentan un nuevo escudo federativo aplicado con tecnología lenticular, creando un efecto visual cambiante e innovador.

Este viernes Luis de la Fuente dará la lista de convocados para los dos últimos partidos de clasificación para la cita mundialista que se disputan en Georgia y ante Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla en el que estrenará su nueva piel y buscará sellar su billete para el próximo Mundial.