La selección presenta su revolucionaria camiseta para el Mundial 2026
Está previsto que el equipo de De la Fuente estrene la equipación el martes 18 de noviembre ante Turquía en La Cartuja
Cambio en la equipación de España
La selección española ya tiene nueva equipación con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, a expensas de que el equipo de Luis de la Fuente logre su clasificación. Si gana el próximo partido en Georgia (día 14 de noviembre) ... lo tendrá hecho y sellado, y podría celebrar en Sevilla ante Turquía (18 de noviembre) la clasificación.
Precisamente será en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja cuando la selección vista por primera vez la nueva camiseta para la cita mundialista. El partido también podría ser un todo o nada para el equipo de De la Fuente si no gana en Georgia y Turquía se impone a Bulgaria.
La primera equipación de Adidas para 2026 presenta un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación se refleja en la palabra 'España' escrita en la parte trasera del cuello.
La colección combina identidades visuales históricas y tradiciones de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del Mundial.
Las camisetas también presentan un nuevo escudo federativo aplicado con tecnología lenticular, creando un efecto visual cambiante e innovador.
Este viernes Luis de la Fuente dará la lista de convocados para los dos últimos partidos de clasificación para la cita mundialista que se disputan en Georgia y ante Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla en el que estrenará su nueva piel y buscará sellar su billete para el próximo Mundial.
