La selección española se abona al esperpento: saltó a jugar la segunda parte ¡con 10 jugadoras!

La selección española ha conseguido la clasificación para la fase final de la Nations League a pesar de caer derrotada ante Italia. Aun habiendo conseguido el objetivo, de nuevo las campeonas del mundo dejan una imagen impropia de un equipo profesional.

En el partido ante Suiza el pasado 31 de octubre, un error de la RFEF al enviar la convocatoria impidió disputar el encuentro a cuatro jugadoras. En Pontevedra, el conjunto español empezó la segunda parte con una jugadora menos sin haber recibido ninguna expulsión. No saltaron al terreno de juego ni Aitana ni Athenea, pero cuando la colegiada indicó el inicio de la segunda mitad solo estaba en el campo Lucía García. Esther seguía preparándose en el banquillo. Insólito.

Athenea del Castillo se ha enterado tras el partido de lo ocurrido y ha sentenciado que «no se puede permitir». «Los cambios los ha dicho al empezar la charla, habrá sido un error de cálculo. Nosotras ya sabíamos que nos quedábamos en el banquillo»..

Sin embargo, Montse Tomé ha llevado la contraria a su jugadora y ha ofrecido una versión contradictoria con argumentada por la extremo del Real Madrid. La seleccionadora ha asegurado que el cambio de Aitana ha sido un imprevisto: «En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía, y cuando íbamos a empezar la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de antelación de que no puede continuar. No tenemos tiempo de que Esther pueda calentar, por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos».

Noticia Relacionada Cata Coll: «Vilda tenía que irse; tantos años con un mismo técnico te cansa» Daniel Cebreiro La guardameta titular de la selección mira con ilusión y ambición la posibilidad de acudir a unos Juegos Olímpicos por primera vez para hacer algo grande

Por su parte, Tere Abelleira ha aseverado que las jugadoras se sorprendieron al verse en el campo con una menos. «Fue todo muy rápido, entró Lucía y nos dimos cuenta que faltaba otra compañera. No entendimos muy bien por qué se empezó el partido. No sé por qué fue, pero queremos llegar al nivel de excelencia y no podemos permitirlo», ha declarado la pontevedresa.