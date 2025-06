La selección, en busca del tercer título en serie

Establecidas las comparaciones con el pasado glorioso del 'tiki taka' porque proceden en una época de euforia, la selección española busca su tercer título en serie frente a Portugal de la leyenda Cristiano Ronaldo y sus emergentes talentos encarnados en Vitinha. España puede lograr ... su tercer campeonato seguido, la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa 2024 y de nuevo la Nations en espera (hoy domingo, 21 h., La 1). Es un sello que invoca hegemonía en Europa.

Si Cristiano impone el peso de la trayectoria y un legado sin precedentes, la selección irrumpe en el partido con la renovación total emprendida por De la Fuente que deparó una conquista superior, la Eurocopa de 2024. El pulso del Allianz Arena determinará además qué país se queda en solitario en cabeza del palmarés en esta competición de nuevo cuño pendiente de hornearse. En las tres ediciones disputadas hubo tres campeones distintos: Portugal en 2019, Francia en 2021 y España en 2023.

«Aquí están cuatro de las cinco mejores selecciones del mundo. Es imposible hacer un cuadro de selecciones tan potentes. Es un torneo bonito y de gran prestigio. Me lo decía el otro día Deschamps, mi amigo Deschamps. Es imposible juntar a más estrellas en un campo de fútbol. Y tiene toda la razón», comentó De la Fuente.

Para la selección levantar el trofeo de campeón supondría el tercer cierre de temporada seguido festejando un título. Algo que colocaría a De la Fuente en una posición numérica de prestigio, como el seleccionador con más trofeos, si bien el calibre de estas conquistas no tiene nada que ver con la comparación del Mundial de Sudáfrica en 2010. Nada similar a eso y a la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012 que también consiguió Vicente del Bosque.

El técnico riojano ha construido en España una identidad que le ha llevado a un estatus triunfal. Lleva invicto desde hace 18 partidos y 15 meses, exactamente desde el amistoso perdido contra Colombia en marzo de 2024 en Londres. Un encuentro que ofreció pésimos síntomas, que luego no se concretaron sino todo lo contrario en la Eurocopa.

«Estoy preparado para la derrota, cuando uno gana mucho está más cerca de perder. Nada es eterno, ni la victoria ni la derrota. Como no sabemos cuando será, vamos a disfrutar. Que pase lo que tenga que pasar, también estoy preparado para perder. Tan importante es saber ganar como saber perder», valoró el seleccionador.

Es una opinión compartida públicamente por los jugadores cuando intervienen ante la prensa. Confianza, pero sin sacar pecho. «No nos sentimos el mejor equipo, no creo que sea la percepción ahí dentro, lo que pensamos es que somos capaces de competir con todos –apunta Oyarzábal–. Tenemos un nivel muy alto, la confianza nadie nos la quita, somos buenos en lo que hacemos. Eso es lo más importante».

«El mismo espíritu»

«Creo que el espíritu es el mismo, tenemos la misma hambre. Somos un equipo más firme, si cabe. Entre los compañeros nos conocemos todavía más y somos más completos», juzgó otro de los integrantes de la clase media de la selección, Martín Zubimendi.

Como es costumbre en España, la euforia por el momento dispara los pronósticos y las expectativas en el deporte. En el entorno de la selección ya se habla del Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, dentro de un año. «Es difícil, muy difícil que Portugal tenga más ganas porque sé de primera mano como este equipo desea este título y no sólo este título sino también toda la dinámica buena que trae y mirando de reojo al Mundial. Creo que este equipo está muy hambriento».

España fascina por su juego maravilloso, siempre tendente a la victoria por goleada. Pero también encaja mucho. En los últimos cinco partidos ha recibido 12 goles, a una media de 2,4 por encuentro. Dinamarca (1), Suiza (2), Países Bajos (2 y 3) y Francia (4) penetraron sin miramientos en el entramado defensivo español. Muchos tantos en la red española.

«Nosotros queremos encajar pocos goles –contestó Luis de la Fuente sobre este particular–. Pero si tú metes más goles, no me va a inquietar tanto. A veces cuando los partidos se dan así, 5-4 o 3-3, se vuelven incontrolables. El 5-1 del otro día contra Francia no era real, sabíamos que los franceses iban a tener su momento».

En el bando portugués, un español aspira a su primer título en el fútbol de selecciones y a dar a Portugal el tercero de la última década, después de la Euro copa 2016 y la primera edición de la Nations en 2019. Roberto Martínez dirige a las huestes de Cristiano. El técnico catalán conseguiría oxígeno para su continuidad, ya que antes de la Final Four la prensa portuguesa rumoreó con un próximo reemplazo por José Mourinho o Jorge Jesús. «Intentaremos hacer otro partido con carácter y demostrar lo importante que es llevar la camiseta de Portugal», dijo Martínez.