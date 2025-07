Seis euros por un café, los precios suizos impensables en España

Suiza es conocida no solo por su extraordinaria belleza natural, sino también por su alto costo de vida. En el país helvético estos costos más elevados se compensan con un nivel de vida superior y es que Suiza destaca por tener los salarios más altos de Europa, tasas de criminalidad excepcionalmente bajas, servicios de salud de alta calidad, y ser uno de los líderes mundiales en finanzas, ciencia y tecnología. Vivir cómodamente en Suiza no es difícil, ya que los residentes se benefician de los salarios más altos de Europa, con un promedio de aproximadamente 80.000 CHF al año ( unos 82.000 €) según los datos de 2025 proporcionados por la consultora internacional Willis Towers Watson. Lo complicado es vivir mínimamente normal siendo un extranjero. Estos datos contrastan con los números en España, motivo por lo que los periodistas que estamos desplazados para cubrir la Eurocopa nos sorprendemos con los precios habituales.

«¡Me han cobrado seis euros por una café!», exclamaba un compañero que cometió la imprudencia de sentarse en una cafetería antes de mirar el tablón de precios. servicios como la comida o el agua son extremadamente caros comparados con España. «A mí me han cobrado tres euros por una botella de agua del grifo porque me han dicho que más que el agua me cobraban el servicio», se quejaba una compañera de un medio de información nacional. Había numerosos ejemplos entre la prensa española. Hay medios de comunicación que paga los gastos de alimentación de los enviados especiales y otros que destina una dieta fija independientemente de lo que se gaste el periodista. Pero acostumbrados a los precios españoles, la mayoría opta por hacer una comida buena al día y el resto aprovechar los supermercados, que tampoco son baratos.

Después de impuestos, una persona promedio que vive en Suiza recibirá un salario neto mensual de 5.500 €, lo cual definitivamente permite un estilo de vida cómodo. Los salarios promedio en otras partes de Europa Occidental parecen mucho más bajos en comparación, con personas en Francia (37.000 €), en Reino Unido (32.500 €) y en España (28.500 €) ganando mucho menos. Además de la comida (en la previa del primer partido ante Portugal llegamos a pagar 45 euros por un plato de pasta y una cerveza), Suiza sigue siendo el país más caro para vivir en Europa. Un trabajador del hotel en el que nos alojamos explicaba que hay que el alquiler de un piso y el transporte te puede costar entre 3.800 y 4.500 euros al mes.