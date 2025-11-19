Suscribete a
Sebastien Migné, el atípico seleccionador que clasifica a Haití para el Mundial sin haber pisado el país

El país caribeño, plagado de peligrosas bandas armadas, consigue el billete para la Copa del Mundo 51 años después de su única presencia

Los jugadores de Haití celebran un gol durante la fase de clasificación para el Mundial
Jorge Abizanda

El Mundial 2026 sigue completando su cartel de selecciones y ya se han clasificado para la cita 42 de los 48 países que participarán en la cita del próximo año. Entre ellas exóticos combinados que debutarán en una Copa del Mundo como Curazao o ... Uzbekistán, y otro que regresa tras décadas de ausencia como es Haití, la nación más pobre de América Latina y una de las más pobres del mundo. Con más de 11 millones de habitantes, un 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial, y unos altos índices de desempleo (70%), en Haití se vive una grave escasez de alimentos y combustible, además de una inseguridad que ha obligado a su selección a jugar sus partidos como local en Curazao. Nombrado seleccionador hace solo 18 meses el francés Sébastien Migné ha conseguido una clasificación histórica sin haber pisado aún territorio haitiano.

