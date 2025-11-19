Sebastien Migné, el atípico seleccionador que clasifica a Haití para el Mundial sin haber pisado el país

El Mundial 2026 sigue completando su cartel de selecciones y ya se han clasificado para la cita 42 de los 48 países que participarán en la cita del próximo año. Entre ellas exóticos combinados que debutarán en una Copa del Mundo como Curazao o ... Uzbekistán, y otro que regresa tras décadas de ausencia como es Haití, la nación más pobre de América Latina y una de las más pobres del mundo. Con más de 11 millones de habitantes, un 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial, y unos altos índices de desempleo (70%), en Haití se vive una grave escasez de alimentos y combustible, además de una inseguridad que ha obligado a su selección a jugar sus partidos como local en Curazao. Nombrado seleccionador hace solo 18 meses el francés Sébastien Migné ha conseguido una clasificación histórica sin haber pisado aún territorio haitiano.

La presencia de peligrosas bandas armadas que han tomado el control de casi todo Puerto ‌Príncipe, la capital de Haití, ha obligado a 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares y ha provocado una hambruna en una población que este martes salía a las calles a celebrar la clasificación de su país para un Mundial de fútbol después de medio siglo de ausencia. Migné, de 52 años, jamás ha viajado a un país en el que es idolatrado tras victoria 2-0 sobre Nicaragua, en la sexta y última fecha de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf, que supuso el billete para la Copa del Mundo del próximo año. «Es imposible porque es demasiado peligroso. Suelo vivir en los ⁠países donde trabajo, pero aquí no puedo. ‌Ya no hay vuelos internacionales que aterricen allí», aseguraba el seleccionador reciente a la revista 'France Football'.

Jugadores en la diáspora

La inseguridad en Puerto Príncipe impide los viajes, por lo que todo el trabajo táctico, la supervisión de jugadores y la planificación de partidos se realiza desde el extranjero. Migné ha demostrado habilidad para reclutar talento de la diáspora haitiana en Europa, especialmente en Francia. Jugadores como Jean-Ricner Bellegarde, Josué Casimir y Hannes Delcroix son ejemplos de cómo su estrategia combina la experiencia internacional con la pasión por representar a Haití. Curazao se ha convertido en la base de operaciones haitiana y en este país es donde Migné y sus futbolistas han disputado sus partidos como locales. El último en Willemstad, su capital, en la victoria ante Nicaragua (2-0), un encuentro ya en la historia del fútbol de Haití, una nación que en enero de 2010 sufrió un devastador terremoto que provocó 316.000 muertos, 350.000 heridos y dejó a 1,5 millones de personas sin hogar.

En unas condiciones difíciles para trabajar, Migne se ha basado en la información sobre los jugadores locales que le han ido proporcionando por teléfono los responsables de la federación haitiana.‍ «Me daban información y yo gestionaba el equipo a distancia», aseguraba el técnico francés, que a lo largo de su carrera ha guiado a otras selecciones como Guinea Ecuatorial, Kenia o Congo.

De la mano de Migné, Haiti, sin presencias en un Mundial desde Alemania 1974, volverá en 2026 a la máxima fiesta del mundo tras 51 años de espera.