Santi Denia, destituido cinco meses después de su llegada a Qatar

El Al Shahaniya, colista en la liga qatarí, prescinde del técnico manchego tras una mala racha de resultados

Santi Denia, durante los JJ.OO. de París
Santi Denia, durante los JJ.OO. de París EFE

D. C.

La etapa de Santi Denia en Qatar ha llegado a su fin. Cinco meses después de abandonar la Federación Española de Fútbol para fichar por el Al Shahaniya, el técnico manchego ha sido destituido, según informa la prensa qatarí.

Denia dejó su cargo en ... la selección española sub-21 el pasado verano para embarcarse en una aventura en el conjunto de Qatar. Trece partidos después, saldados con tres victorias, dos empates y ocho derrotas, y con el equipo como colista, el Al Shahaniya ha optado por cesar a su entrenador.

