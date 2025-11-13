Santi Denia, destituido cinco meses después de su llegada a Qatar

La etapa de Santi Denia en Qatar ha llegado a su fin. Cinco meses después de abandonar la Federación Española de Fútbol para fichar por el Al Shahaniya, el técnico manchego ha sido destituido, según informa la prensa qatarí.

Noticia Relacionada Lamine, el Barça y la selección: el origen de un incendio José Carlos Carabias De la Fuente cede, el club azulgrana presiona al máximo y la Federación rebaja la tensión

Denia dejó su cargo en ... la selección española sub-21 el pasado verano para embarcarse en una aventura en el conjunto de Qatar. Trece partidos después, saldados con tres victorias, dos empates y ocho derrotas, y con el equipo como colista, el Al Shahaniya ha optado por cesar a su entrenador.

El albaceteño puso fin a un exitoso periplo en las categorías inferiores de la selección española, en el que conquistó el oro olímpico en París 2024 además de los Europeos sub-17 y sub-19. Este verano trató de completar la triple corona con el Europeo sub-21, pero su última experiencia en la Federación concluyó en los cuartos de final con la derrota ante Inglaterra. Con la salida de Denia, solo quedan tres de los seis técnicos españoles que comenzaron la liga qatarí. El exseleccionador se suma a la salidas de Pablo Amo, ex segundo entrenador de Luis de la Fuente, y Félix Sánchez. La sub-21 busca acercarse al Europeo La selección española sub-21, hasta hace unos meses dirigida por Santi Denia se enfrenta este viernes en Anxo Carro de Lugo a San Marino (20.45 horas), en la cuarta jornada de la fase de clasificación del Europeo de Albania y Serbia 2027, un partido en el que la 'rojita' busca seguir con el pleno de victorias ante el rival más débil del grupo antes de afrontar un trascendental duelo ante Rumanía.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Fútbol

Qatar