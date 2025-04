Sancet y Nico prolongan el sueño del Athletic en Europa

Brillante clasificación de Athletic Club para las semifinales de la Europa League, constatando el buen estado de forma del fútbol español. Dos goles de Sancet y Nico Williams certificaron el pase a la última ronda antes de la final tras un partido ante ... el Rangers en el que nunca dio la sensación que peligraba la eliminatoria. Los vascos hicieron bueno el factor campo tras empatar sin goles en Escocia.

Pudo ganar el Athletic en Escocia pero no hizo los deberes y se jugó la reválida en San Mamés. Valverde concienció a sus jugadores, que salieron decididos a no conceder ni una opción al Rangers. Jugaron en zona escocesa, pero se toparon una y otra vez con Kelly, que le puso el cerrojo a la portería. Nico Williams falló una ocasión que anotaría mi hija pequeña tras una gran jugada de Maroan. Su remate salió ajustado al palo derecho del meta del Rangers, pero fuera. Sancet también pudo anotar al quedarse solo dentro del área, pero su punto de mira apuntaba al cielo de Bilbao.

Cuando expiraba la primer parte se produjo la jugada clave del partido. Balón largo para Maroan, que al pisar el área fue trabado por Souttar. El jugador del Rangers llegó tarde y golpeó por detrás al delantero marroquí. No dudó el árbitro, que señaló los once metros. Y Sancet no falló para poner por vez primera en ventaja al Athletic en la eliminatoria. Se llegó al descanso con la ventaja de los de Valverde, serio en la banda.

La segunda parte comenzó con el mismo ímpetu por parte de los locales. El Rangers, además de remontar se veía obligado a luchar contra los contratiempos. Tras la primera media hora se lesionó Yilmaz y al inicio del segundo acto el damnificado fue Balogun. Se le complicaban las cosas a los escoceses pero la Europa League siempre depara sorpresas.

Un palo de Raskin tras un disparo anterior de Dessers enmudeció a San Mamés y espoleó al Athletic, acomodado tras el gol de Sancet. No había nada decidido y los vascos tomaron consciencia de ello. Volvieron a tomar el mando del encuentro. Estertores escoceses pero controlados por los rojiblancos. Hasta que Nico Williams dijo 'basta' y mandó al delegado a buscar billetes y hotel para las semifinales. Medido centro de De Marcos para que el pequeño de los Williams rematara de cabeza y se sacara del bolsillo el pasaporte para que se lo sellaran.

FICHA DEL PARTIDO:

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Galarreta (Prados 73'), Jauregizar; Berenguer (Vesga 86') Sancet (Unai Gómez 82'), Nico Williams (Djalo 86') y Maroan (Guruzeta 73').

Rangers: Kelly; Ridvann (Barron 23'), Tavernier, Balogun (Igamane 49'), Souttar; Jefté, Raskin, Doimande (Pereira 85'), Hagi (Nsiala 46'); Cerny (Bajrami 85') y Dessers

Goles: 1-0 min. 45+3 Sancet (p). 2-0 min. 80 Nico Williams.

Ábitro: Irlan Peljto (Bosnia). Amonestó a Dessers, Balogun, Sancet y Tavernier.